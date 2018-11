El Instituto Aragonés del Agua destina 600.000 euros a la mejora del abastecimiento para entidades locales

El Instituto Aragonés del Agua destinará 600.000 euros para impulsar medidas de mejora en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable en las entidades locales, con un total de 61 beneficiarios.

Las entidades locales seleccionadas son: Valjunquera, Azanuy-Alins, El Vallecillo, Vera de Moncayo, Encinacorba, Fuendeluna, Mediana de Aragón, Fayón, Torrellas, Isábena, Albentosa, Olba, La Ginebrosa, Ejulve, Bisaurri, Litago, Las Pedrosas, Torre La Ribera, Velilla de Jiloca, La Cuba, Fonz, Alloza, Paracuellos de Jiloca, La Puebla de Castro, Las Peñas de Riglos, Bierge, Alerre, Villadoz, Ferreruela de Huerva, Igriés, Plasencia de Jalón, Fuentespalda, Bailo, Morata de Jiloca, Bardallur, Yebra de Basa, Los Fayos, Arguis, Vicién, Colungo, Sediles, Beranuy, Novallas, Alcampell, Alfambra, Urrea de Gaén, Jarque del Moncayo, Villarreal de Huerva, Montanuy, Codos, Seira, Peralejos, Villarroya del Campo, Lechón, Alfamén, Biota, La Puebla de Híjar, Nuez de Ebro, Canfranc, Aguaviva y Ansó.

La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), tiene por objeto “contribuir a conocer los rendimientos en el uso y distribución del agua y mejorar la eficiencia en los sistemas de abastecimiento, disminuir los consumos energéticos relacionados con el abastecimiento y distribución de agua potable y facilitar la mejora y el control de la calidad del suministro de agua en términos de cumplimiento de los parámetros del RD 140/2003, de 7 de febrero. Cabe recordar que las competencias en abastecimiento de agua son municipales y cuentan con la cobertura de las diputaciones provinciales”, han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

La cuantía total es de 600.000 euros con cargo al presupuesto del Instituto Aragonés del Agua y el porcentaje es del 75 % del gasto total justificado con un máximo de 12.000 euros de subvención por solicitante. Han sido desestimadas 40 solicitudes por no cumplir algún requisito de la convocatoria, “este es el caso de las solicitudes cuyo objeto era actuaciones de simple reparación, conservación o mantenimiento que no implicaban un aumento en el control y medida de los caudales gestionados, así como los municipios que no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias como el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas”.

Los criterios que se han tenido en cuenta en la valoración de las solicitudes, apuntan, “han sido el tamaño de población, la descripción y cuantificación del problema existente y de las mejoras estimadas con la actuación propuesta, la actualización de las ordenanzas fiscales de suministro de agua del municipio, la progresividad de las tasas establecidas y la calidad de la memoria presentada”.

El Instituto Aragonés de Agua informará a los beneficiarios de las obligaciones formales y materiales que deberán cumplir para justificar debidamente la subvención concedida, conforme a la orden de convocatoria y demás normativa que resulte de aplicación. El 20 de noviembre de 2018 es la fecha límite para la justificación de la subvención.