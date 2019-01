Los trabajadores de CHIP Audiovisual redoblan sus protestas con una concentración y una campaña de firmas

El comité de empresa de CHIP Audiovisual, empresa del grupo Henneo que lleva a cabo los informativos, los programas deportivos y el tiempo en Aragón TV, ha reemprendido sus acciones de protesta en demanda de mejoras en sus condiciones laborales y por una televisión pública de calidad. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) debe publicar en breve los nuevos pliegos de contratación de este servicio y se pide aprovechar este momento, para lo que se ha convocado una concentración ciudadana, el sábado 19 a las 12:00 horas en la plaza de España, y se ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de internet.

Los objetivos de estas acciones se muestran en un manifiesto titulado “13 años informando externalizados y en precario”, que explica que tras meses de negociaciones los trabajadores deben seguir manifestando su descontento “por las deficientes condiciones laborales en las que elaboramos los informativos, deportes y el tiempo en Aragón TV”, pero destaca que también se quiere “alertar a toda las sociedad aragonesa del riesgo que supone este modelo de televisión pública”, y se critica que “pone en riesgo el derecho a la información” y en lugar de potenciar el sector audiovisual de la comunidad ha creado “un monopolio a favor de un grupo de comunicación y su enriquecimiento”.

Las reivindicaciones de los trabajadores se dirigen así a equiparar sus condiciones laborales con las de la plantilla de Aragón TV, tanto como a pedir “un compromiso claro y rotundo por una televisión pública y de calidad”, y a “apostar por la internalización de los servicios informativos “. Además de la Asociación de Periodistas de Aragón, sindicatos, partidos políticos (Podemos, IU y CHA) y otros colectivos han respaldado ya este manifiesto.

En lo que respecta a las condiciones laborales, los miembros del comité de empresa han resaltado que, tras año y medio de negociaciones, no se ha avanzado en las reclamaciones de los trabajadores: subida general del 3 %, ningún salario por debajo de 22.000 euros y que se equipare la retribución del fin de semana a la percibida por el personal de la CARTV.

Ana Cavero, representante de UGT, ha señalado que “tenemos claro que en una negociación hay que ceder, pero no puede ser que solo se dé el 20 % de lo solicitado”. Desde el comité se acusa a la empresa de “no creer en cuestiones como la conciliación o la igualdad y de rechazar no solo las demandas económicas, sino las que no cuestan dinero, como contar con un organigrama que clarifique la relación de los trabajadores de CHIP con los responsables de los informativos de la CARTV".

Los portavoces de los trabajadores han subrayado que ante todo lo que se reivindica es “un nuevo modelo de televisión “, que la defienda como un verdadero servicio público. Piluca Escamilla, representante de CCOO, ha criticado que “ahora existe una televisión privatizada” en la que se están destinando los recursos públicos “a enriquecer una empresa privada”. El comité de CHIP resalta que “excepto la limpieza y la seguridad, todo está en manos de una misma empresa (el grupo Henao) con distintos nombres, que así puede influir en la línea de contenidos y favorece la precarización en el sector”.

En referencia concreta a los informativos de Aragón TV, se señala que son los únicos completamente externalizados (junto con la balear IB3, cuyos trabajadores están actualmente en huelga), y se ha incidido en que la información es completamente realizada por CHIP, que cuenta con una plantilla de 140 trabajadores para realizar todos los cometidos: grabación, redacción, locución, grafismos…

Los representantes de CHIP Audiovisual han destacado que son precisamente los informativos los programas más vistos de la cadena y que es así su labor la que sostiene la audiencia, por lo que reivindiquen que “se nos defienda como un servicio público” y han destacado que, tras la concentración del sábado, se celebrará otra el jueves ante la sede de Henneo y que se seguirá con nuevas acciones “hasta que se nos escuche”.