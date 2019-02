Ay, Venezuela

No soporto las dictaduras, no las aguanto. Duraría poco en cualquiera de ellas. Principalmente porque me gusta pensar y es un bien que aprecio. Por eso no entiendo por qué apedreamos a un bananero y extendemos la alfombra al presidente de China o al rey de Arabia, por dar dos ejemplos al tuntún.

En Venezuela tengo amigos a los que considero hermanos, maduros y verdes, que la amistad y el amor no hacen distingos. No pronunciaré una palabra a favor del caudillo que cierra medios de comunicación y encarcela a disidentes. Únicamente me permito recordar cómo llegó a dónde está. Sucedió a Chávez, así son las dictaduras y las monarquías. Y Chávez, anteriormente golpista y luego goleador en las urnas, se aupó porque quienes ahora claman por la libertad lo permitieron.

Venezuela no será rica, pero tiene recursos para que cada uno de sus habitantes viva más que holgadamente. Un país con petróleo, agricultura, pesca, grandes, grandísimas fortunas privadas y gran miseria global, era el escenario perfecto para inventar el populismo. ¿Quién no va a votar por un gobierno que ofrezca educación para todos y sanidad universal? Y sí, cumplieron. Pero las revoluciones caribeñas olvidan y tienen el feo vicio de perpetuarse. Maduro es la caricatura de Castro y de Ortega.

Todavía no sé a quién se asemeja el recién autoproclamado presidente con las bendiciones de Trump y de Europa. Un poco de Casado, incluso un aire a Obama, no sé bien ¿defenderá la educación pública? Mi inquietud es que tiene un país dividido, entre muchos pobres y pocos ricos, un país sin libertad, con amenazas de ser invadido por USA. Y USA tiene democráticas ganas de guerra. Se resuelvan las cosas como se resuelvan, no veo que se pueda llegar a un fin pacífico y, ante el riesgo de conflicto ¿para qué queremos ese excedente de armas en la Europa de Sánchez o en los Estados Unidos de Trump?