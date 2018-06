Carta abierta a Vargas Llosa

Estimado Mario,

Esta semana he leído tu último libro, La llamada de la tribu, promocionado como tu autobiografía política (frente a la autobiografía literaria de El pez en el agua). Ya en el prólogo das las claves de lo que va a ser el libro: una defensa de los filósofos liberales, en oposición a los filósofos que defendieron el marxismo. Debo reconocer que, frente a otros libros que tratan de colarnos gato por liebre, aquí has sido honesto.

Defiendes un sistema que prima la libertad de mercado, la libertad individual y la propiedad privada; yo defiendo un sistema que prima la igualdad, la lucha contra la pobreza, la defensa de los colectivos oprimidos a lo largo de la historia. Son dos posturas opuestas y es bueno que existan diferentes formas de pensar y que los debates sean de altura.

Recuerdas que en tus años de juventud fuiste comunista, asististe a reuniones, viajaste a Cuba, simpatizabas con los movimientos revolucionarios… y luego llegó el desencanto. Pero necesitabas un faro intelectual, una ideología que seguir, y ésta fue el liberalismo. Una opción legítima, pero que (maldita hemeroteca, ¿verdad?) te ha llevado a elogiar a personas como Margaret Thatcher o Esperanza Aguirre.

Me ha gustado la estructura del libro, la selección de unos pocos autores (ay, sólo hombres) a los que dedicas un capítulo completo. Esbozas su biografía, resumes sus principales obras y reflexionas sobre su pensamiento y la influencia de sus escritos. Adam Smith, Ortega y Gasset, Raymond Aron, Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin, Karl Popper, Jean-Francois Revel. Todos filósofos de altura (unos más que otros) y con ciertos puntos en común.

Tu libro sirve casi de manual, de resumen de un peculiar curso de liberalismo. Está escrito con claridad y elegancia, y la pasión que pones incita a leer algunos de los libros, por muy alejados que estén del pensamiento del lector.

Pero tengo una objeción: tu libro está escrito para un mundo que ya no existe. Es una objeción fuerte, que casi echa por tierra el trabajo, pero es así. Me explico:

Salvo Adam Smith y Ortega y Gasset, todos los autores escribieron cuando el comunismo se había instaurado en diferentes países y todos escribieron en su contra. Su defensa de la libertad de mercado, etc, no era otra cosa que un ataque a los sistemas de la URSS y sus satélites. Hoy día, cuando hasta China es un sistema formalmente comunista pero capitalista en la práctica, estos argumentos tienen poco sentido.

Quizá por eso, de todos los autores que glosas en tu libro, se da la paradoja de que los más vigentes son los más antiguos: Smith y Ortega y Gasset. El primero por fundar las bases del liberalismo y considerar que no existe un mercado libre si no hay buena fe en las personas, si no se comportan de forma decente y si dejan al mercado ser realmente libre. Ay, cuántos “liberales” de hoy —que fomentan los oligopolios, que dan dinero a grandes empresas mientras ahogan a los autónomos, que rescatan bancos y dejan que las panaderías se hundan— se echarían las manos a la cabeza si leyeran a este filósofo.

El segundo por vaticinar problemas futuros, escribir con lucidez y demostrar para pensar no hace falta escribir de forma oscura.

Puedo estar de acuerdo contigo en lo esencial. La libertad es fundamental. Pero esta libertad no llega si no hay una base material para ello. ¿Es libre quien es expulsado de su vivienda por no tener empleo? ¿Es libre quien ha de aceptar un salario de miseria porque si lo rechaza no podrá dar de comer a sus hijos? ¿Es libre quien está ahogado de facturas después de trabajar 12 horas en subempleos?

Estimado Mario, te animo a que pases página, a que admitas que en el liberalismo no es oro todo lo que reluce, principalmente porque lo que hoy vivimos es neoliberalismo, muy diferente. Te animo a que leas autores actuales que tratan temas de hoy, como Silvia Federici, Owen Jones, Tony Judt, Daniel Raventós, Jorge Moruno o Perry Anderson, por citar unos pocos.

Un verdadero intelectual no debe dejar que su pensamiento se estanque. Del mismo modo que parte del comunismo al liberalismo después de conocer la realidad en algunos países, te invito a que pases por las calles de España y veas a personas buscando comida en la basura, leas con espíritu crítico las estadísticas económicas, te intereses por las propuestas de la renta básica, leas las historias personales de desempleo, autónomos precarios, mujeres oprimidas, discapacitados encerrados, jóvenes que no pueden ni soñar con tener un hijo, interinos que no saben lo que son unas vacaciones pagadas…

Esta es la realidad de hoy, esta es la realidad que debemos cambiar. Y necesitamos a todas las personas para hacerlo. ¿Contamos contigo?