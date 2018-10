Debemos despertar

Los presupuestos, el vis a vis carcelario, España cae en la indigencia, nos esperan hambre y desolación, suben los impuestos a la clase media…etc., etc. . Es la cruzada emprendida contra el rojo Gobierno de Pedro Sánchez que sobrevive apoyado por el bolivariano-proetarra-comunista-bicho malo Pablo “El coletas” Iglesias.

Las fuerzas vivas de la sub-democracia representadas por gérmenes contagiosos del tipo Inda, Marhuenda, Pedro Jota, Jiménez Losantos, Rouco, Cañizares, Aznar, Rosell, Felipe VI… se pasan el día al teléfono intentando presionar a Europa, a los medios de comunicación y televisiones amigas, a los partidos afines y a los Jefes de Estado colegas.

La finalidad es la de conseguir tumbar unos Presupuestos Generales del Estado que los druidas del apocalipsis consideran los prolegómenos del hundimiento español en una hecatombe financiera a la par que un cataclismo social.

Los personajes anteriormente nombrados se cuecen en jugos de su rencor, sazonando su mezquindad con los insultos dirigidos al Gobierno legítimamente democrático.

Gobierno merecedor de - por lo menos mismo respeto, sino más - que cualquiera de los presididos por el responsable político de un partido juzgado y condenado judicialmente.

El ex-ministrillo de defensa extrañamente declarado “irresponsable judicial” del mayor atentado sufrido por las fuerzas armadas españolas diría: “Manda Güevos”.

Claro que a continuación, postrado de hinojos en el reclinatorio que su ayudante militar estaba obligado a transportar, declamaría con fervor el último Hit Parade de la Curia Episcopal… "Con dios me acuesto con dios me levanto y los inmuebles públicos me los voy quedando”.

Todo ello por obra y gracia de las leyes emanadas del pensamiento atormentado de un cruel asesino del Ferrol y refrendadas en 1998 por iniciativa de Aznar.

El presidente José Mari era un pobre anodino carente de escrúpulos, necesitado de devolver los favores que le prodigaron los “sotanados” para ganar las elecciones de 1996 a Felipe González. El Nacionalcatolicismo siempre se cobra sus deudas.

El presupuesto es una coartada, el conflicto catalán es una excusa, el paro es un subterfugio. El Estado de las Autonomías, Europa, el Brexit, la emigración o inmigración, la violencia de género, el aborto, la eutanasia… en cualquier cosa encuentran una buena oportunidad para sospechar de la democracia.

Últimamente he visto una escenificación pictórica de la distribución de fuerzas participantes en la batalla de las Navas de Tolosa. El lienzo muestra un mapa con la distribución de fuerzas cristianas y moras. Perdón por lo de moras, pero así se describe en la pintura.

En ella aparecen los diferentes reinos cristianos existentes en la península en esa época. En el área Noreste aparece la Corona de Aragón. Todo el sur peninsular es reino árabe.

Los “listillos” siempre buscan ventaja y con esa obra pictórica ven reafirmada su opinión sobre la inexistencia de Cataluña como identidad histórica.

Utilizando el mismo razonamiento deberían reconocer que casi la mitad de lo que denominan “Essspaña” tiene unas profundas raíces morunas ¡vaya por dios y encima unos ochocientos años de duración!

En realidad el hecho histórico les importa un higo, tampoco les mueve la cacareada unidad de la patria hispánica ni la inexistente pureza de raza.

Lo que de verdad persiguen estos iluminados es la consolidación de su estatus dominante en una sociedad que deambula adocenada y mantienen adormecida.

Con estos mimbres tendremos que soportar al subsiguiente Pablo Casado, Rivera, Abascal y Borbón hasta que seamos capaces de liberarnos de las cadenas que nos atan a quiénes nos gobierna por la gracia del dios IBEX 35.

*José Antonio Luque, socio de Movimiento Hacia un Estado Laico