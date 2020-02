Quan se desfeiga més la neu vendrá la primavera. Ara las almendreras fllorecen con miedo a que bella chelada tardana feiga de las fllors chupons i de las primeras abelletas cheletz. I con la primavera enca’ per arrivar i las almendreras en fllor mos trobam El Día de la Llengua Materna.

La llengua que cada uno tenim puede ser més recia, curta, llarga, u bella vez, incluso, foradada. Pero la llengua materna é atra cosa.

La llengua materna puede ser la que se charra dende ben chicot con la mare, el pare, la yaya, la cuadrilla, la chent del llugar... U puede ser la que s'ha aprendiu dimpués, de més gran. É la que te sale ascape i sin pensar-lo quan veyes a un paisano que sabes que comparte con tú ixa cultura del llugar u el país.

La tuya llengua é la única ferramienta que transmite cultura nomás fent-la servir. La cultura de la tuya familia, la que bella vez has dixau amagada en la memoria de quan evas chovenastro, u la que fas servir contino.

Chusto hoy una enfermera m'ha contau la historia d'una muller d'Estadilla de 94 anyos que baixava per primer vez a l'Espital de Balbastro con la suya filla, i con la enfermera devant li diva:

— Filla, tiengo miedo de qu’aquí a Balbastro no m’entiendan per cómo charro. Guarda qué faré si me pasa bella cosa i no’l sé expllicar?

A lo que la enfermera va dir:

— No s'apure! Que tamé soi de la redolada i bé regulá como mos entenderem prou ben.

No tos podetz fer a la idea de la cara de felicidat de la pobre muller. Una muller que de golpe se sentiva como a casa suya

I asinas é como una comunidat de chent quiere sentir-se a Aragón, como a casa suya. I la única manera de que ixo seiga asinas é, sobre tot con respeto, valorant la llengua como el patrimonio que é, pero pasa tamé per la cooficialidat de la misma. Con respeto a tota ixa comunidat que solo quiere charrar como a casa suya i asinas mantenir es suyos dretos quan baixan ta la escuela; u si quieren dirichir-se al concello del suyo llugar; u si nomás están malos i tienen miedo quan van ta l'espital.