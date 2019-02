Si alguna vez tomo parte activa en el mundo, será como pensadora y un toque imprescindible de desmoralizadora. Esa idea de Flaubert llega hoy a través de las palabras que las comisuras de mis labios guardaron en lo más íntimo de mi garganta.

Ya no queríamos hablar, habíamos decidido dormir y dejar que las horas violetas de nuestra vida se detuvieran ante la caricatura de esas voces que insistentemente nos recuerdan que si algo vale la pena es que permanezcamos en silencio, que si algo vale la pena es que no gritemos, que si algo vale la pena es que seamos mujeres de un hombre, que si algo vale la pena es que destripemos nuestra cintura cuando esta se vuelve y se hace vulnerable y tú y yo que somos mujeres, pensadoras, entendemos que la estupidez existe y comprendemos que la experiencia de la estupidez es plural y contagiosa.

Entonces te pido que mires a tu alrededor y miras las frases que no puedes leer y me sonríes y me invitas a un lugar donde la embriaguez de la vida nos atrapa más y más, porque simplemente no hay ruido, no hay voces repitiendo mentiras que quieren convertir en su verdad de caballeros de salón con puro y brandy. De repente tú gritas, es como un estallido de vida y todo se hace risa y margaritas y copas de vino con color y sin gravedad.

Me invitas a correr y corremos y acariciamos el mar y corremos más y más, hasta que el eco del ruido de la estupidez nos detiene una vez más y palabras gruesas y llenas de violencia se imponen en todas las pantallas. Nos miramos y para evitar la lágrima nos mordemos el labio, porque somos mujeres intentando comprender el instante en el que la estupidez se hizo tan varonil que acarició la violencia, aquel instante en el que la luna se convirtió en el cerrojo de todas nuestras libertades. ¡Maldita estupidez!