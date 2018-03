Pancartas para una huelga feminista

No es no. Mi cuerpo no quiere tu opinión. Ni putas ni santas, voy a ser la mujer que me dé la gana de ser. Pero no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y ninguna agresión sin respuesta, porque hermana, yo sí te creo. Y a mí también me han acosado.

Disculpa las molestias, pero es que nos están matando. Y nos queremos vivas. ¡Ni una menos! No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Recuerda: si es amor, no duele. Por cierto, Juana está en mi casa.

Mujer no es sinónimo de madre, pero también son tus hijos. Manolo: aprende a hacer croquetas, que yo estoy hasta las tetas.

Hay que acabar con la brecha salarial, por mí y por todas mis compañeras. Somos las nietas de todas las brujas que no pudistéis quemar, y estamos hasta los ovarios de trabajos precarios.

Por todo esto, juntas y fuertes, feministas siempre. La revolución será feminista o no será.

Hoy 8 de marzo, hacemos huelga laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados. Porque si nosotras paramos, se para el mundo.