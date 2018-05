“Ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años, y la mía ha ganado. Hemos reducido nuestra tasa de impuestos drásticamente”. Warren Buffett.

La conocida cita del multimillonario estadounidense sirve para ilustrar lo que ha sucedido esta semana en Aragón. El PSOE ha mostrado su verdadera cara y ha decidido aceptar la propuesta de Ciudadanos. Una propuesta que puede leerse de muchas formas.

Una es decir que Aragón reduce la carga impositiva a las clases medias. Otra es decir que Aragón se equipara a otras comunidades y armoniza la presión fiscal. Y otra es decir que, a partir de ahora, un impuesto que afectaba a pocas personas pasa a afectar todavía a menos, y así los aragoneses con más dinero van a pagar poco o nada cuando reciban grandes herencias y, en consecuencia, los servicios públicos serán más escasos o de peor calidad.

Hay que admitir que es complicado explicar por qué este impuesto es positivo. Yo mismo he debatido con familiares y amigos y cuesta esfuerzo, porque los asuntos complejos requieren explicaciones complejas. La derecha ha preferido lanzar eslóganes simplistas y han conseguido que cale en el Gobierno de Aragón. El mismo Javier Lambán que hace 6 meses decía que el impuesto de Sucesiones era justo y proporcional, ahora cambia de opinión.

Uno de los problemas para explicar este impuesto es que se suele mezclar con otras cosas que sí hay que pagar al fallecer: notarios, cambios en el registro de la propiedad de vivienda y plusvalías de esa vivienda. Pero son gastos que no tienen nada que ver con el impuesto de sucesiones y que, esta vez sí, pagan todos los herederos, sin importar si son mileuristas o tienen cuentas en Suiza.

Otro de los problemas es la campaña de manipulación lanzada por Ciudadanos, Partido Popular y Partido Aragonés (aunque quien se ha llevado la medalla es la formación de Albert Rivera). Ciudadanos asegura que este impuesto castiga a las clases medias, y no es así.

En realidad, digan lo que digan los aspirantes a sustituir al PP, este impuesto no afecta a todos por igual. Los datos del propio Gobierno de Aragón desmontan los eslóganes de Ciudadanos. En Aragón, sólo 1 de cada 10 herederos paga el Impuesto de Sucesiones. ¿Adivinan quién? Una pista: no es el joven mileurista. También el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda recalca que las clases medias y trabajadoras no pagan este impuesto y que si se subvenciona o se elimina sólo beneficiará a las grandes fortunas, menos del 1% de los aragoneses.

Quizá lo más eficaz sea poner varios ejemplos de lo que sucede ahora, en mayo de 2018, antes de que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español modifique este impuesto en beneficio de unos pocos.

Ejemplo 1.-

Un hombre con un piso en la Gran Vía, 190.000 € en el banco, un apartamento en Jaca y otro en Salou. Tiene dos hijos de 50 años; cada uno de ellos tiene un apartamento para las vacaciones y 100.000 euros en su cuenta bancaria. El padre fallece y deja en herencia el dinero y los pisos. ¿Cuánto paga cada hijo? Cero euros.

Ejemplo 2.-

Un señor de 65 años se jubila y dona su negocio (un bar, una tienda, una explotación agraria...) a su hijo, que continúa con el negocio como lo hizo su padre. ¿Cuánto paga el hijo? Cero euros.

Ejemplo 3.-

Un gran empresario aragonés fallece y deja a su hijo 100 millones de euros y la empresa. El hijo paga cero euros por seguir llevando la empresa y de los 100 millones se queda con 76.

Sucede un poco como con la lotería. Te toca el Gordo y tienes que dar una parte al Estado, pero te quedan unos cuantos miles de euros.

Decían los Rolling Stones que no se puede tener todo lo que quieres. Y es cierto. No puedes tener buenas carreteras, hospitales y colegios y que los ricos no paguen impuestos. Hay que elegir.

Ciudadanos ha elegido, y el PSOE también. Han preferido que haya 40 millones menos de euros en la comunidad autónoma y más dinero en las cuentas de las grandes fortunas. Por fin sabemos que el doctor Jekyll es, en realidad, mister Hyde.