Y si no nos aportáis nada

Algunos políticos desconocen que en el mundo real, ese en el que ellos no viven, las cosas se nombran de otra forma, de una forma decente que tiene que ver con el quehacer cotidiano y con la decencia de vivir la vida sin traicionar, sin engañar, sin robar ni mentir y así descifrar que el enigma del futuro poco tiene que ver con el pasado y con ese complejo paradigma de frases que determinados políticos aparcan entre titulares, para indicarnos que estamos derrotados, sin comprender que por un lado están ellos, dominadores que viven instalados en un tiempo de hastío y delincuencia para su mayor vergüenza, y nosotras, que pensamos que no hay tiempo ya para tanta y lenta decrepitud de señores que sometieron y siguen queriendo someternos en la esquina que se nombra ayer, sin entender que ayer simplemente es un recuerdo en el que ellos viven instalados por ser su momento de gloria y del que nosotras no queremos saber nada, porque simplemente la vida se vive en otras aceras, donde las esquinas son coloridas y el ritmo de las cosas no las marca el engaño, la trampa y la certeza de que si él no acaba con usted, usted acabará con él y así como perros de presa se lanzan y se muerden en el cuello y hasta que la sangre no brota no se detienen y en su propia y estridente espiral de violencia se hacen más y más grandes.

Pero por mucho que lo intenten la despedida mira hacia atrás y nosotras seguimos avanzando hacia nuevas claves, hacia nuevas formas de contar y entender la historia y los escuchamos, es inevitable hacerlo porque una y otra vez llegan hasta nosotras a través de los medios de comunicación, pero los consideramos incluso ridículos, aferrados a una nostalgia de poder que ha muerto y que nada tiene que ver con los nuevos tiempos que marcan nuestras voces que han abierto puertas violetas hacia una vida sin culpas ni golpes.

España es un país de miedos, no cabe duda, es como si nuestro Big Bang se hubiera producido en un tiempo cambiado y eso nos hubiera hecho permisivos a lo que nunca hubiéramos debido permitir: políticos desleales y corruptos que siguen buscando titulares y futuro aferrándonos al miedo que como pueblo sentimos por un pasado que nos persigue y un presente que de alguna forma no somos capaces de entender ante un futuro que está ahí y que debemos ponerle nombre de nosotras y sentimiento de nosotras y pasión e inteligencia de nosotras, que sabemos de la oscuridad y en la oscuridad hemos crecido hacia el lugar donde el ser humano es más ser humano lejos de los focos, los cortejos, los aduladores y esa comparsa de monigotes de expresión y gesto repetido.