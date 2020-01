Tontolaba es una palabra redonda. Si fulano es un tontolaba, no hace falta decir nada más. No conozco un adjetivo mejor para expresar de forma contundente la estupidez de alguien, la falta de valía y la cretinez. Forges la empleó en alguna ocasión, pero la escribía con hache: “Tus padres son unos tontolhabas”, diagnosticaba al niño el médico, mientas sus padres escuchaban en segunda fila. Se puede encontrar también separada: ‘tontol haba’. Y sin contracción: ‘tonto del haba’.

Parece ser que tontolaba proviene del roscón de Reyes. Como es sabido, todo roscón debe llevar un regalo y un haba. El que en su trozo de roscón encuentra el regalo es coronado. Mientras que debe pagar el roscón quien se topa con el haba.

Así que no se puede considerar que tontolaba sea un insulto, más bien se podría comparar con el ‘pagafantas’ o con el marisabidillo, que muestra su enojo infantil cruzando los brazos y apretando los labios para manifestar su desacuerdo. Un tontolaba que no quiere participar y prefiere, en lugar de escuchar y conversar, mostrar su enojo haciendo un teatrillo para que todos vean que está allí y no pasar desapercibido. Lo mismo que hacen los niños mimados para llamar la atención. Los críos que hacen eso no son tontolabas, pero un señor de 55 años, que cobra por ser secretario tercero de la mesa del Congreso de los Diputados, no es un niño.