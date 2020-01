El Ayuntamiento de Zaragoza retira su apoyo a las concentraciones mensuales contra las violencias machistas

“Creemos que no aparecer siempre es un posicionamiento político”, señalan desde la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), entidad promotora El Consistorio aduce que no es quien convoca estos actos y que su logotipo no puede ser utilizado por esta ni por ninguna otra organización en sus reivindicaciones Para el PSOE municipal es un signo más de que los partidos de la derecha en Zaragoza “han decidido soldar sus destinos a VOX”