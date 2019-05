El líder del PP en Aragón ocultó su licenciatura en Derecho en la Rey Juan Carlos tras el escándalo del caso Cifuentes

Luis María Beamonte, líder del PP aragonés y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, terminó en 2017 su carrera de Derecho. Lo hizo 35 años después de empezarla en Zaragoza, y fue en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), asociada al escándalo de los másteres de otros dirigentes populares como la ya dimitida Cristina Cifuentes. El País ha desvelado este sábado el hecho, que es reseñable por otra cuestión: en septiembre pasado, el turiasonense negó públicamente que hubiera concluido sus estudios universitarios, dando la razón a una información de Heraldo de Aragón en ese sentido.

Así, con el cuestionamiento de los currículum de políticos que suscitó el 'caso máster' desvelado por eldiario.es, Beamonte prefirió ocultar que, efectivamente, sí era licenciado en Derecho, antes que desmentir las acusaciones de que había falseado su currículum.

En una rueda de prensa convocada hoy con motivo de estas informaciones, Beamonte ha reconocido que "sí soy licenciado en Derecho". "En septiembre de 2018, cuando apareció esta noticia, yo había aprobado ya la única asignatura que tenía pendiente, pero también es cierto que todavía no estaba en posesión del título, que había solicitado y todavía no me había llegado", ha asegurado. "Dada la situación, no me pareció oportuno dar más explicaciones que pudieran malinterpretarse, y ese fue mi único error, por el que pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido", ha agregado.

"Esto ocurre en un momento muy concreto, en plena campaña electoral", ha deslizado el candidato sobre la publicación ahora de este hecho. Para el popular, "estamos hablando de cosas diferentes", en referencia a que el 'caso máster' está vinculado al Instituto de Derecho Público de la URJC, mientras que él terminó la carrera a través de la propia universidad.

Según la información de El País, Beamonte concluyó sus estudios gracias a dos sobresalientes en sendas asignaturas pendientes, los únicos de su carrera, y 45 convalidaciones.

El líder popular ha respondido: "Pertenezco al plan [de estudios] de 1956; tenía aprobadas todas las asignaturas menos Derecho Financiero y Tributario. Por circunstancias personales, tuve que ponerme a trabajar, y me quedó esta asignatura pendiente. Me matriculé en la UNED, en el plan del 2000, que se extinguió, así que tuve que buscar un centro que lo tuviera vigente, y quedaban poquísimos, entre ellos la URJC, donde me matriculé". Según Beamonte, "simplemente hice en todo momento lo que me dijo la Universidad".

"Estoy absolutamente tranquilo, y esto no me va a distraer ni un segundo de la que es mi obligación", ha remarcado Beamonte, quien ha asegurado que no se plantea dimitir.