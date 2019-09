Javier Lambán: “Íñigo Errejón no ha venido a cambiar la historia de España”

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha valorado el panorama preelectoral que se abre con la formación de nuevas alianzas y coaliciones desde el prisma de un partido, el PSOE, “que ha funcionado de manera autónoma desde hace 140 años”. Además, ha valorado la candidatura impulsada por un Íñigo Errejón que, según Lambán. “no ha venido a cambiar la historia de España. Hay quien tiene entidad, pero creo que Errejón no la va a cambiar”.

Lambán ha acudido este miércoles a Huesca, donde ha visitado las obras del vial que conectará la plataforma logística Plhus con la ciudad y el proyecto para una escuela de fútbol base aragonés. Allí ha roto una lanza por el Partido Socialista, que de cara a los comicios del 10N, “no se preocupa de fusiones, escisiones, alianzas o de cambiar de socio. Es un proyecto autónomo absolutamente de cualquier fuerza política o económica desde hace 140 años. Somos el único partido político que lleva décadas acudiendo solo a las elecciones con ánimo de buscar luego pactos”.

En cambio, para el presidente aragonés, el juego de confluencias se debe a que “estas fuerzas políticas tienen otra manera de entender el juego electoral pero no es nuestro caso. Hay nuevos partidos que quieren reeditar frentes populares de izquierdas o de derechas que están absolutamente pasados de moda y dieron un resultado pésimo para España. Partidos que se funden y se desfunden. Respetamos lo que hagan los demás, pero nosotros desarrollamos nuestras políticas de manera autónoma”.

Además, Lambán ha tenido palabras para la determinación de uno de sus socios de gobierno, Chunta Aragonesista, de coaligarse con la plataforma de Íñigo Errejón: “Lo que haga Chunta no me concierne en absoluto -ha valorado-. Lo único que le pido, como al resto de formaciones del cuatripartito, como a Podemos, PAR y al propio PSOE, es que las elecciones no afecten a la cohesión y solidez del pacto. A partir de ahí, que hagan lo que les dé la gana”.