Lambán acusa al Gobierno central de tener una actitud “mezquina y cicatera” en las obras del Parador de Veruela

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado este lunes varios enclaves del Moncayo, entre ellos el Real Monasterio de Santa María de Veruela, cuyas obras del Parador Nacional siguen pendientes de finalización. Ha responsabilizado de ello al Ejecutivo central y su “actitud pasiva”.

"Siguen perdiendo días, meses y oportunidades", ha dicho, por no abrir las puertas del Parador Nacional del Monasterio de Veruela, cuya primera piedra se colocó en el año 2008 y donde ya están ejecutadas prácticamente todas las inversiones necesarias para que las instalaciones pudieran comenzar a funcionar.

Lambán ha estado acompañado del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, del diputado provincial Feliciano Tabuenca y de alcaldes de la zona, cuyos municipios también ha visitado.

La DPZ, ha señalado, “ha sido siempre inmensamente generosa con este proyecto”. Por añadidura, ha recordado “que no solo surgió de la DPZ la idea de hacer un parador en Veruela, en el recinto monástico, propiedad de la institución provincial que cedió parte de su suelo para la ejecución del parador, sino que ha ido más allá de sus obligaciones, aportando recursos propios para que el parador fuera una realidad, dado que creen que será una palanca formidable de desarrollo de la zona".

Además del parador, en las instalaciones continuarán funcionando las visitas al monasterio medieval y los museos del aceite y el vino y "todas estas iniciativas interactuarán entre sí de manera muy exitosa para el futuro de la zona", ha explicado el máximo mandatario autonómico. Frente a esa actitud generosa de la DPZ, ha señalado, “ha habido una actitud mezquina y cicatera del Gobierno de España que resulta absolutamente inexplicable".

Confía en que Rajoy no le defraude

Lambán ha asegurado que, en su reciente entrevista con Mariano Rajoy, mencionó un serie de asuntos de importancia para la comunidad, entre ellos –y a petición del presidente de la DPZ– el estado del Parador de Veruela.

"En este momento, los jefes de gabinete de Rajoy y del Pignatelli están hablando de esos diez asuntos y de lo que tiene que ver con el Monasterio de Veruela y con el parador. Rajoy me dijo que tomaba conciencia de lo absurdo de la situación, de que una inversión esté prácticamente terminada y que no eche a andar, cuando todos sabemos el inmenso beneficio que a la zona le produciría y quiero creer que de una vez por todas se va desatascar y el parador va a echar a andar; si eso no ocurriera, el presidente del Gobierno me decepcionaría profundamente".

En su opinión, el proyecto del parador de Veruela demuestra "la desidia con la que el Gobierno de España trata a las comunidades y al conjunto del país". En un momento "espléndido en cuanto al desarrollo económico, de la inversión y el empleo que podría hacer que las CCAA y el medio rural aprovecharan todas sus oportunidades, es necesario que se acometan inversiones, pero, por desgracia, eso no está ocurriendo".

"Lo de Veruela es una metáfora perfecta de lo que es este Gobierno para España y para Aragón, dándose aquí la paradoja añadida de que la inversión está prácticamente hecha en su totalidad, pero se es tan pasivo a la hora de coger el toro por los cuernos, de hacer frente a las necesidades del país, que incluso habiendo hecho la inversión no se abre el parador", ha lamentado.