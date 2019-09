Lambán y Page claman por un nuevo modelo de financiación que garantice “la igualdad de oportunidades para todos los españoles”

Aragón y Castilla-La Mancha comparten realidades, acuerdos de colaboración en diversas materias para atender a ciudadanos de zonas limítrofes y también afrontan problemas comunes. Para todo ello, han mantenido un acuerdo bilateral, organizado en dos mesas técnicas dedicadas, principalmente, a dos desafíos inmediatos: la sangría demográfica y su consecuencia traducida en presupuestos “y la falta de financiación autonómica que contemple específicamente las necesidades derivadas del sobrecoste de los servicios públicos prestados”.

Tanto Javier Lambán, presidente de Aragón, como su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han clamado por un nuevo modelo de financiación “que atienda el principio constitucional que garantiza la igualdad de oportunidades y derechos para todos los españoles vivan donde vivan, y que este criterio se prime en la próxima negociación”. En este sentido, Lambán ha recordado que Aragón y Castilla-La Mancha comparten problemática pero atienden sus obligaciones, operando todo este año 2019 con presupuestos prorrogados, además de que hay "tensiones de tesorería" por no tener disponibles las entregas a cuenta correspondientes a este año.

Aunque ha asegurado que "tenemos el compromiso del Ministerio de que las tendremos”, ha insistido en lo “difícil” de esta situación de interinidad", y ha reparado en que son más de 80 millones de euros los que faltan por la liquidación del IVA de 2016, algo que es un "lastre" para las cuentas aragonesas. "Esperamos resolverlo de manera pacífica y sensata, sino tendremos que recurrir a otro tipo de fórmulas", ha advertido. Ha urgido a contar con esas entregas a cuenta porque "necesitamos el cálculo de entregas a cuenta para 2020 y el cálculo de déficit para orientar nuestros trabajos", ha indicado.

La despoblación, una cuestión de Estado

Sobre despoblación, ha puesto el acento en que ya se trata de "un reto de Estado", apuntando que es "un error aislar cada caso concreto de una visión panorámica general que tiene que ver con el modelo de país" que se pretende en el siglo XXI. Para Lambán, el problema del reto demográfico se resuelve "pensando en una España del siglo XXI basada en la igualdad de todos los ciudadanos". "Tenemos que pensar cómo afrontar la España rural, que debe tener oportunidades equiparables a las que tiene la España del litoral", ha dicho, algo que pasa por que las regiones más afectadas "tengan más oportunidades".

Según el presidente aragonés, hay que reclamar "políticas concretas y no varitas mágicas". Servicios, oportunidades de empleo y reforma de la financiación autonómica que "tenga en cuenta el coste por persona de los servicios que se prestan" son las recetas de Lambán contra la despoblación, a lo que ha sumado una nueva PAC que se está negociando ahora y que "debe atenerse a favorecer a productores y pequeños agricultores" más allá de seguir primando a otro tipo de actividades agrarias.

El reto demográfico es algo de lo que "cada vez se sabe más", y regiones como Aragón "se están dotando de figuras que horizontalizan las políticas, como los comisionados respectivos" creados en las dos regiones. En este punto, ha sugerido a ambos comisionados por el reto demográfico de Aragón y de Castilla-La Mancha a estar en permanente interlocución, recordando que administraciones como ayuntamientos y diputaciones son también "fundamentales" para abordar estas estrategias.

Por su parte, el presidente castellanomanchego también ha avisado de que a Castilla-La Mancha "no le va a valer una propina, ni un fondito", tras lo que ha recordado que en una localidad como Molina de Aragón cuesta mucho más atender un infarto que en Sabadell. Aunque ha reconocido haber "avanzado mucho" en pocos años en materia de despoblación, ha recalcado que "no toda la despoblación es la misma", ya que en el caso de su región no es similar el problema de zonas de montaña o en La Mancha. "Hay muchas formas y muchos matices de abordar este problema. No lo queremos ver como un drama. Reclamamos que uno de los elementos absolutamente imprescindibles para nosotros es que en el modelo de financiación a negociar" sea clave tener en cuenta las "singularidades" de la despoblación.

En esta línea ha insistido en que es la "igualdad de oportunidades" la que debe primar a la hora de repartir el dinero entre las comunidades autónomas. Para ello hay que tener en cuenta las "singularidades" de cada región, pero "el grueso de la financiación no tiene que someterse a la bilateral" entre regiones y Estado. "Nos tenemos que sentar todos –más allá de los regímenes forales– a negociar. Y si no se ha hecho es por Cataluña", y ha añadido que son ya "muchos años de retraso" para abordar la nueva financiación autonómica, y ahora "se está poniendo en peligro el Estado del Bienestar". A pesar de que las comunidades autónomas "han enderezado el rumbo", ha avisado al Ministerio de Hacienda de que si quiere que las regiones cumplan, también tienen que hacerlo en el Departamento de María Jesús Montero. "El escaqueo que nos han hecho con el IVA tiene que resolverse en semanas. Es un problema que nos puede llevar a todos a un estrangulamiento que haga resentirse los planes de expansión en servicios sociales", ha advertido.