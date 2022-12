Lambán rechaza la reforma de la malversación, pide que sea más agravada para delitos como el 1-O y rearmar al Estado

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado hoy en contra de la modificación del delito de malversación en el sentido en que lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez y ha apostado por agravar más las penas para la malversación de fondos públicos por cometer un delito como el que hicieron los independentistas, es decir, destinar dinero público para un referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña. Además, ha pedido armar al Estado en lugar de desarmarse y que el Gobierno no tenga que depender de los extremos para gobernar.

“En mi opinión malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el de independentistas catalanes debería tener una consideración agravada”, ha afirmado alegando que “malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal agravado a como estaba regulado con anterioridad”.

Lambán no ha sido el único que ha manifestado una opinión contraria a la reforma, ayer el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, consideró que era “un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica. Le hablo como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado”. Además, anunció que estaba dispuesto “a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos”

El presidente aragonés ha advertido que frente a los intentos de los independentistas, el Gobierno “no debe desarmarse” sino que debe hacer lo contrario, “rearmarse”.

Y lo ha dicho al hilo del anuncio de ERC de que va a plantear un acuerdo al Ejecutivo para realizar un referéndum de independencia. “Uno llega a la conclusión de que los independentistas tienen clara su hoja de ruta en cuanto a avanzar en el proceso de desconexión de Cataluña”, ha señalado.

En su opinión, los demócratas españoles se deben plantear como una “prioridad absoluta” y “ser autocríticos” con lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años a la hora de organizar la gobernabilidad del país.

“Deberíamos pretender por todos los medios que la gobernabilidad no dependa de los extremos, ni de los independentistas ni de los extremistas de ninguna orientación ideológica”, ha advertido.