Existe una norma no escrita por la que los partidos políticos no suelen entrar en las crisis internas de sus adversarios. Será por el refrán de que entre bomberos no se pisan la manguera, o tal vez por aquel que dice que cuando veas las barbas de tu vecino pelar… Pero esta ley tácita no se está cumpliendo en el caso de la crisis interna abierta en el PAR, tal vez la más grave en sus 45 años de historia, tras el fallo de la Justicia en la que se declaraba nulo el último congreso en el que salió reelegido Arturo Aliaga porque, según la sentencia, se produjeron varias irregularidades en el censo de afiliados, la designación de compromisarios y el escrutinio.

