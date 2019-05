Cuatro preguntas en cinco minutos para saber más de las personas que aspiran a la Alcaldía de Huesca

En unos días de agendas cargadas, es posible acercarse a los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Huesca sin necesidad de superar los filtros de los gabinetes de prensa. Es lo que tiene la campaña electoral en la capital oscense, que es posible encontrarse con ellos casi por accidente.

Basta con dar un paseo por el centro de la ciudad para cruzarse con José Luis Cadena (Ciudadanos) mochila al hombro, o el puesto del PP en el Coso Alto con Ana Alós, y a muy pocos metros del de Cambiar Huesca con Pilar Callén en los Porches de Galicia.

Los cuatro partidos con representación municipal que concurren al 26M, más la nueva plataforma Con Huesca con la hasta hace pocos meses primera teniente de alcalde, Pilar Novales, al frente, acceden sin poner trabas a responder al cuestionario de eldiario.es.

¿Qué es lo primero que hará si llega a ser alcalde o alcaldesa, la medida más urgente?

Luis Felipe (PSOE): “A nivel interno, sentarme con los sindicatos y poner sobre la mesa una valoración de los puestos de trabajo y del pacto convenio. Externo, concluir algunas de las cuestiones a punto de cerrarse antes de las elecciones, como el Seminario, la estación de ferrocarril y la financiación para Huesca como capital de provincia”.

Ana Alós (PP): “La primera medida, no por importante pero sí por simbólica, y lo he dicho en muchas ocasiones, es quitar el cartel de la entrada en la ciudad de 'Uesca', sin hache, porque no se corresponde con la realidad de la capital y nos avergüenza a todos, nos parece muy ridículo. Además, licitar las obras que faltan del centro de la ciudad e impulsar proyectos de desarrollo”.

Pilar Callén (Cambiar Huesca): “Impulsar la Sociedad Municipal de la Vivienda. Creo que la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad y del país y hay que solucionarlo. También, poner en mi agenda política el barrio del Perpetuo Socorro, para el que se han hecho pequeñas cositas y no se ha cumplido el plan que presentó en 2015”.

José Luis Cadena (Ciudadanos): “Mi primera medida será sentarme con todos los grupos para saber qué podemos hacer en esta ciudad los próximos cuatro u ocho años y que conozcan la idea de Huesca que tenemos en Ciudadanos. Y que ellos puedan aportar también sus opiniones”.

Pilar Novales (Con Huesca): “En el plano organizativo, y con repercusión para la ciudadanía, sentarnos con los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento y del resto de áreas para valorar cómo se encuentran a nivel de personal y medios materiales todos los servicios municipales. Así podremos organizar las ofertas de servicio público. Hemos perdido unos cien puestos de trabajo en los últimos años por las medidas de estabilidad presupuestaria que impedían contrataciones”.

¿Qué dice su programa sobre los pisos turísticos de alquiler?

Luis Felipe (PSOE): “No hay referencias”.

Ana Alós (PP): “No dice nada, porque en estos momentos no hemos detectado ningún problema en ese sentido. No habría problema, lo que ha faltado es oferta de alojamiento con eventos de gran formato”.

Pilar Callén (Cambiar Huesca): “Sí hace mención, y en la Sociedad que comentaba antes se tienen en cuenta todas las medidas para la vivienda, también las de alquiler turístico”.

José Luis Cadena (Ciudadanos): “Siempre hemos estado a favor de las empresas y seguiremos apostando por el desarrollo empresarial en todos los aspectos”.

Pilar Novales (Con Huesca): “Aquí en Huesca no tiene una gran incidencia. En vivienda la cuestión urgente que se ha de abordar es la movilización de vivienda para el alquiler, pues tenemos 5.000 vacías”.

¿Dónde y cuánto ha pagado de impuesto de circulación?

Luis Felipe (PSOE): “Lo he pagado en Huesca… y me has pillado. Ciento y pico euros”.

Ana Alós (PP): “Lo he pagado en Huesca y ahora mismo no recuerdo la cifra. Como tengo un vehículo híbrido, presenta una reducción. No lo recuerdo exactamente, más de cien euros”.

Pilar Callén (Cambiar Huesca): “Lo he pagado en Huesca porque resido aquí, pero ahora mismo desconozco la cuantía del impuesto. Sé que lo he pagado porque lo llevo en el coche”.

José Luis Cadena (Ciudadanos): “Lo he pagado en Huesca. El cuánto no lo sé porque lo pasan por el banco, unos 100 euros”.

Pilar Novales (Con Huesca): “Lo he pagado en Huesca, pero no recuerdo cuánto. Más de cien euros”.

¿Cómo será su relación con los medios de comunicación? ¿Tienen algún criterio de cómo debe ser el reparto de publicidad institucional?

Luis Felipe (PSOE): “Los medios son muy necesarios en democracia y más todavía en un tiempo en que las redes sociales, sin filtro ni profesionalidad, generan noticias al margen de una praxis que solo garantizan los periodistas. Tienen un papel capital en los tiempos que nos han tocado vivir. La publicidad institucional se ha de gestionar con parámetros de igualdad y equidad y debe facilitar que llegue información a los ciudadanos de políticas, acciones y la gestión diaria de los servicios públicos”.

Ana Alós (PP): “Lo que he hecho cuando he sido alcaldesa. Hay que tener muy claro que mi relación con los medios es de absoluto respeto. Siempre he respetado su trabajo y nos necesitamos mutuamente. Para que podamos hacer llegar nuestro trabajo en nuestro caso y, en el suyo, para informar y cumplir un servicio público. Siempre he separado la publicidad de la información, cuando hemos hecho una inversión de carácter institucional buscábamos el beneficio para la ciudad y mostrar lo que tenemos hacia afuera”.

Pilar Callén (Cambiar Huesca): “Los medios hacen una labor fantástica, quienes están a pie de calle están a menudo muy precarizados y les tenemos que cuidar más y contar con las dificultades que tienen. A veces podemos ser exigentes. La prostitución, por ejemplo, no ha lugar en los medios. Y tendría que valorar cómo se está haciendo y con qué cuantías se lleva a cabo la publicidad institucional. Hay que revisarlo todo”.

José Luis Cadena (Ciudadanos): “La acción del gobierno tiene que estar representada en los medios, pero que sean en beneficio de la ciudad y no del equipo de gobierno. Han de transmitirse las noticias a la ciudad sin obtener un rédito político”.

Pilar Novales (Con Huesca): “Cuando he tenido responsabilidades en el área de Desarrollo he utilizado los medios para comunicar a la ciudadanía que disponía de una serie de servicios: cursos de formación para el empleo, por ejemplo. Tiene que existir la conciencia de que deben informar con independencia de que haya más o menos publicidad en sus espacios”.