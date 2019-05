Cuatro preguntas en cinco minutos para saber más de las personas que aspiran a la Presidencia de Aragón

Javier Lambán (PSOE), Luis María Beamonte (PP), Maru Díaz (Podemos-Equo), Arturo Aliaga (PAR), Daniel Pérez Calvo (Ciudadanos), José Luis Soro (CHA) y Álvaro Sanz (IU) responden al test electoral de eldiario.es. Todos lo hacen por teléfono. Reciben las cuestiones con normalidad y, por lo general, sueltan una sonrisa cuando son cuestionados por el impuesto de circulación, aunque nadie rehúye la respuesta.

Este medio se puso en contacto con todos los partidos para llevar a cabo el test electoral el pasado miércoles 15 de mayo. Entre ese día y el jueves 16 respondieron los candidatos de IU, CHA, Ciudadanos y la candidata de Podemos. El lunes 20 lo hicieron los representantes de PP y PAR. El actual presidente de Aragón, Javier Lambán, se sometió al test el miércoles 22. Este es el resultado:

¿Qué es lo primero que hará si llega a ser presidente o presidenta, la medida más urgente?

Javier Lambán (PSOE): “Tres medidas simultáneas: combatir y erradicar la pobreza infantil, tomar medidas de vivienda y empleo para la emancipación de los jóvenes y eliminar definitivamente cualquier brecha laboral o de cualquier otra índole entre hombres y mujeres”.

Luis María Beamonte (PP): “Una modificación del modelo impositivo para dejar de sangrar el bolsillo de los aragoneses”

Maru Díaz (Podemos-Equo): “En el primer Consejo de Gobierno lo primero que hay que habría que poner en marcha es la aprobación del Plan de Desarrollo Sostenible del medio rural. Es decir, el paquete de medidas globales para dar la vuelta a la despoblación, porque si nos hemos puesto como objetivo en diez años repoblar con 100.000 personas el medio rural habría que ponerlo en marcha el primer día".

Arturo Aliaga (PAR): “Sentar a todos los grupos políticos en la mesa de la Presidencia del Pignatelli y trasladarles la necesidad de que lleguemos a acuerdos en el pacto por la educación, por la ciencia, la ley de discapacidad… o sea todo en lo que Aragón necesita un acuerdo de amplia base para seguir adelante. También la negociación con Madrid sobre la financiación autonómica. Pero lo primero sentarnos en una mesa para decir que el proyecto de Aragón es de todos”

Daniel Pérez (Ciudadanos): “Es difícil porque hay muchas cosas urgentes, pero vamos a anteponer lo importante: y eso sería contar con el mayor consenso posible para abordar los grandes temas de Aragón. Desde el minuto uno invitaría a participar en un proyecto ambicioso e ilusionante al resto de fuerzas. Haría un llamamiento a un gran pacto para pactar”.

José Luis Soro (CHA): “Lo más urgente es que haya un gobierno de izquierdas, aragonesista, feminista y ecologista, y, para eso, CHA es imprescindible. Una vez conseguido eso, algo que es absolutamente imprescindibles es reforzar el sistema de financiación autonómica. Sin suficiencia financiera no hay autonomía política”.

Álvaro Sanz (IU): “Desarrollar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres”.

¿Qué dice su programa sobre los pisos turísticos de alquiler?

Javier Lambán (PSOE): “Es una cuestión que se trata de regular de manera razonable, pero teniendo en cuenta que hay una industria turística a la que hay que respetar y preservar”.

Luis María Beamonte (PP): “No es Aragón una comunidad autónoma que tenga una problemática en relación a este tema, por tanto, hay una situación de bastante normalidad en la que no hemos entrado todavía”.

Maru Díaz (Podemos-Equo): “Hablamos bastante en el programa sobre vivienda en general y, sobre todo, sobre el control de esos pisos. El problema es que es una competencia municipal, pero sí defendemos un control de los precios del alquiler y la creación de un parque público de viviendas".

Arturo Aliaga (PAR): “Los pisos turísticos de alquiler eral ilegales y se hizo una regulación. Tienen que cumplir la normativa y esa regulación”.

Daniel Pérez (Ciudadanos): “El punto exacto y la forma en la que lo acomete no te lo puedo decir en este momento. Nosotros, en general, sobre lo que se refiere al turismo, la idea es facilitar, desde la regulación sensata, la oferta de este tipo de opciones de alojamiento, pero sin incurrir nunca en competencias desleales o en que se genere desigualdad. Cualquier persona que quisiera participar de la promoción turística de Aragón aportando vivienda tendría que ser desde una regulación que, en ningún caso, generara competencias desleales o desigualdades con quienes ya están ahí, pagan impuestos, hacen sus inversiones…”

José Luis Soro (CHA): “Dice lo que hemos hecho desde el Gobierno, que es limitarlo. Fuimos una de las primeras comunidades autónomas que lo hicimos: limitar el número de pisos, que solo pueda haber uno por edificio y dueño, que haya un registro para controlarlo… Hemos sido pioneros en la regulación en Aragón”.

Álvaro Sanz (IU): “Sí dice, textualmente no te lo puedo decir, pero se trata de regular el sector de manera que se impida el uso masivo y también de apostar por una tasa turística, rechazar el turismo residencial. Es un modelo que no hace otra cosa más que generar distorsiones tremendas y un proceso especulativo que está afectando mucho al acceso a la vivienda y que propicia un modelo turístico que no es el que nosotros consideramos, por lo tanto, hay que regularlo como se ha hecho en otras ciudades”.

¿Dónde y cuánto ha pagado de impuesto de circulación?

Javier Lambán (PSOE): “Es un asunto que lleva mi mujer porque el coche está a su nombre y es ella la que paga el impuesto de circulación en Ejea de los Caballeros”

Luis María Beamonte (PP): “Lo he pagado en Tarazona y, si no recuerdo mal, fueron 120 euros aproximadamente”

Maru Díaz (Podemos): “Yo no tengo coche en propiedad, el que uso es prestado de mi madre. El impuesto de circulación lo pagamos en Tarazona y desconozco el importe".

Arturo Aliaga (PAR): “Lo pagué con tarjeta de crédito en las oficinas en Zaragoza. Tengo un coche de gasolina y pagué 56 euros”

Daniel Pérez (Ciudadanos): “He pagado en Zaragoza por dos coches y una moto. En torno a 160 euros por cada coche y de la moto unos 35 o 40 euros”.

José Luis Soro (CHA): “Lo pago en Zaragoza, pero no te sé decir cuánto”.

Álvaro Sanz (IU): “No tengo coche a mi nombre, tengo un vehículo compartido, pero no está a mi nombre porque cuando lo compramos yo no tenía carnet. En cualquier caso, pagamos en Zaragoza y es un Opel Mokka”.

¿Cómo será su relación con los medios de comunicación? ¿Cuál es su criterio para el reparto de la publicidad institucional?

Javier Lambán (PSOE): “Hemos procurado ser lo más objetivos posible en el reparto de la publicidad institucional. Y, en cuanto a la relación que hemos tenido con los medios, creo que ha sido bastante fluida. Yo he estado permanentemente a su disposición. En todos los actos públicos a los que he asistido no ha habido ni uno solo en el que no me haya prestado a hablar con los medios y hacer declaraciones”.

Luis María Beamonte (PP): “Mi relación siempre es de profundo respeto, no solamente se trata del papel que desarrollan, que es de control e información pública, es que también son capaces de generar mucha opinión. Y por supuesto que hay que establecer un criterio para la publicidad institucional, entre otras cosas porque creo firmemente en la igualdad en la concurrencia y, por lo tanto, se deben garantizar todos los elementos de igualdad de oportunidades para todo el mundo, en todos los aspectos, y no excluye esto, bajo ningún concepto, a los medios de comunicación”.

Maru Díaz (Podemos): “No tenemos establecido un criterio como tal, pero durante estos cuatro años hemos defendido la importancia de acabar con el monopolio de los medios de comunicación que tenemos en esta comunidad autónoma y apostar porque otros medios más pequeños tengan también acceso a esas subvenciones que se reciben directa o indirectamente. Defendemos que haya más igualdad. Y en cuanto a la relación, no creo que tenga que haber ningún cambio el día de mañana si yo soy presidenta. Será igual que hasta ahora, seremos personas accesibles, cercanas, que estamos al otro lado del teléfono para cualquier circunstancia y que siempre damos la cara".

Arturo Aliaga (PAR): “Mi comportamiento, y lo he demostrado cuando he tenido responsabilidades en el Departamento o he llevado temas de Turismo, ha sido siempre de total transparencia. No se puede excluir a medios por ideología ni por tamaño. Mi relación siempre ha sido fantástica, respetando la independencia y nunca presionando, coaccionando o torpedeando la labor”.

Daniel Pérez (Ciudadanos): “Es un tema difícil de contestar rápido. En cuanto a actitud mía personal ya la dije públicamente hace unos días. Mi deseo, en cuanto sea posible –si llego al Pignatelli–, es sentarme con el Colegio de Periodistas y asumir mi compromiso personal, y en esto insisto mucho porque no está en el programa, de disponibilidad absoluta para atender a los medios. No va a haber en mi gobierno ruedas de prensa sin preguntas ni plasmas. Ni entradas por puertas traseras ni salidas por garajes. Habrá que dar la cara siempre, para lo bueno y para lo malo. Me gustaría, además, establecer un sistema periódico para someterme en la televisión pública a una entrevista múltiple con varios periodistas de distintos medios y corrientes editoriales.

En cuanto a la publicidad institucional, yo entiendo que es muy importante en los medios como fuente de ingresos, pero no debemos convertirla en una especie de herramienta de presión sobre los medios, y eso, desgraciadamente, muchas veces ha ocurrido: el decir ‘según cómo me trates te doy o no te doy’. La publicidad institucional se paga con dinero público y tiene que tener un criterio de eficiencia y eficacia. Lo normal es repartirla siempre de forma transparente y mediante la adjudicación basada en criterios técnicos y objetivos como la audiencia”.

José Luis Soro (CHA): “Mi relación siempre ha sido excelente, y por las dos partes. De alguna manera estamos en lo mismo, tanto un partido político como los medios de comunicación somos instrumentos claves en la democracia y, cuánto mejor trabajemos, de mayor calidad será la democracia. Por tanto, máxima transparencia, contarlo todo a los medios, máxima accesibilidad (los periodistas tienen mi móvil) y siempre poner las cosas fáciles. Respecto a la publicidad institucional, todo lo que sea rebajar la arbitrariedad de las administraciones sería bueno. Estaría muy bien que al final hubiera un reparto proporcional. Pero también creo que la publicidad institucional no puede ser una fuente determinante de financiación de los medios. Debe tener una vocación de comunicación pública, pero no una forma encubierta de financiar a los medios.

Álvaro Sanz (IU): “Los medios de comunicación y las administraciones públicas y las grandes empresas y corporaciones tienen que ser cosas distintas, salvo aquellos medios que son públicos. Desde la perspectiva de que el derecho a la información ha de ser un derecho como tal y no estar influenciado por determinadas presiones económicas o políticas, lo lógico es garantizar esa transparencia, regularla y que sea profundamente objetiva. El objetivo siempre tiene que ser garantizar la independencia de los medios de comunicación y la objetividad. Sobre mi relación, lo que tiene que hacer un político es hacer todo lo posible por haceros el trabajo sencillo. La información que os facilitemos tiene que servir para contar lo que está pasando y hay que ser muy accesible y cercano”.