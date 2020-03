Se redoblan los esfuerzos para evitar los desplazamientos no permitidos durante el fin de semana

Se están realizando controles en carretera para evitar los desplazamientos a segundas residencias o a espacios abiertos, como la montaña, por parte de todos los cuerpos de seguridad. La Delegación del Gobierno en Aragón, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, insiste en la importancia de quedarse en casa y cumplir con lo establecido en el Real Decreto del estado de alarma. En el día de ayer, en Aragón, se realizaron 14 detenciones por incumplimiento de las medidas decretadas con motivo del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha explicado que “la insolidaridad y la falta de responsabilidad de aquellos que siguen aprovechando estos días para acudir a segundas residencias, salir a pasear o hacer actividades que no están permitidas no va a quedar impune”. Alegría recuerda que en estos momentos “lo más importante es que la ciudadanía siga quedándose en casa y, por eso, este comportamiento irresponsable nos resulta llamativo, lo que está en riesgo, ahora mismo, es la salud pública, la salud individual pero también la del resto de personas, esto no es un juego”.

Además, la Unidad Militar de Emergencias trabaja en la desinfección hoy del Hospital Miguel Servet, el Hospital Clínico Lozano Blesa, el Royo Villanova, el Hospital Militar, el Hospital San Juan de Dios y el Nuestra Señora de Gracia. Mientras el Ejercito del Aire realiza labores de vigilancia y seguridad ciudadana en Zaragoza y Calatayud, y el de Tierra se encuentra en Utebo, Cariñena, Huesca y Jaca.