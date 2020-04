Los ingresos por ictus en Aragón caen un 32% por miedo al coronavirus

Los servicios sanitarios están observando algunos cambios en los usos de los servicios de urgencias por parte de pacientes con enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Se ha detectado que, por miedo a posibles contagios de la COVID-19 en el ámbito hospitalario, las personas con síntomas leves están posponiendo una visita a urgencias que puede ser crucial para su salud, ya que tratar a tiempo este tipo de patologías influye directamente en las posibilidades de curación.

Para estas enfermedades que existen programas específicos de respuesta (Código Ictus y Código Infarto), que siguen funcionando. Desde el inicio de la pandemia y de las medidas de restricción, el número de pacientes con ictus que han ingresado en los hospitales aragoneses ha disminuido de forma global un 32%.

Entre los ictus isquémicos el descenso ha sido de un 37%, lo que supone que un elevado número de pacientes no puede optar a ningún tratamiento de reperfusión porque no ha acudido a un servicio de urgencias. Por otra parte, el número de pacientes con un cuadro transitorio cerebral ha disminuido un 54%, probablemente porque ante síntomas menores y autolimitados los pacientes no contactan, con el riesgo que supone que un porcentaje de ellos puedan padecer posteriormente un ictus de mayor gravedad.

Lo mismo ocurre con los pacientes que presentan un infarto de miocardio. El número de ingresos se ha reducido drásticamente y el número de pacientes tratados mediante angioplastia primaria ha caído un 42%. Los pacientes tardan más en avisar y reconocer los síntomas y están llegando con un mayor tiempo de evolución desde que se inician los primeros signos de enfermedad, presentando muchos de ellos complicaciones que no se veían desde que se inició la implantación del código infarto.

Desde el Departamento de Sanidad se recuerda a la población que ambos sistemas están funcionando en las mismas condiciones que las previas a la pandemia y que las personas que tengan alguno de los síntomas de alarma deben llamar al teléfono del 061 o al 112 para valorar cada situación y actuar lo más rápidamente posible.