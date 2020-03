Aragón registra 226 casos de coronavirus

La Dirección General de Salud Pública tiene contabilizados 226 casos confirmados de coronavirus, con lo que la comunidad se sitúa en una tasa acumulada de 17 casos por cada 100.000 habitantes. También se ha notificado un nuevo fallecido, un residente de una de las residencias afectadas de Zaragoza, de modo que Aragón alcanza los 13 fallecimientos.

Por provincias, 180 casos son de Zaragoza, 24 de Teruel y 19 de Huesca. Hay tres casos de no residentes en Aragón. Además, 132 están en domicilio, 81 están hospitalizados, de los cuales nueve están en UCI. Doce son profesionales sanitarios.

Dispositivo sanitario en función de las necesidades

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha organizado el dispositivo asistencial en función de los posibles escenarios y todos los hospitales disponen de planes de contingencia. Aunque en estos momentos no existe un problema de ocupación en los centros, el sistema está preparado para reservar las camas y, especialmente las de UCI, para atender la epidemia.

Cada hospital, en caso de precisar más camas de UCI, habilitará espacios quirúrgicos (despertares, reanimaciones, CMA) que disponen de equipos y adaptarán habitaciones de planta con los equipos disponibles. En el caso de las Urgencias, si fuera necesario se habilitarán espacios contiguos a los ya existentes.

También está previsto el refuerzo de los servicios indispensables con el personal de los servicios que disminuyen su actividad y en caso de necesidad se aplicara la orden del Ministerio de Sanidad de 15 de marzo para reclutar personal extraordinario. En estos momentos ya están suspendidos todos los permisos vacaciones.

Estas medidas se tomarán de forma progresiva y en función de las necesidades de cada momento.

Medidas para la asistencia a pacientes

Respecto a las medidas tomadas en la asistencia sanitaria, se han implantado instrucciones para evitar la presencia física y la concentración de los ciudadanos en espacios sanitarios.

En términos generales, desde el Salud se recomienda que los acompañantes permanezcan fuera de las salas de espera y de consultas, siempre que el paciente al que acompañan no tenga unas necesidades especiales.

En Atención Primaria, quedan suspendidas las consultas programadas, salvo las indispensables e indemorables para el seguimiento de los pacientes; así como las pruebas complementarias que no sean absolutamente imprescindibles. Se potencia, siempre que sea posible, de la atención telefónica a los pacientes. La actividad administrativa será realizada de forma no presencial, en la medida de lo posible (renovación de recetas, emisión de informes, resultados de pruebas complementarias, etc.)

De este modo, se han implementado diversos cambios en el funcionamiento de Salud Informa para adaptarse a la actual situación. En el caso de las citas solicitadas a través de la Web o la App, el usuario verá como siempre una cita donde figura la hora de la misma, pero no deberá acudir al centro de salud. Los profesionales contactarán telefónicamente con el usuario en la franja horaria establecida y, si se considera necesaria la consulta presencial, se le citará lo antes posible.

En Atención Especializada, se mantienen en la medida de lo posible las primeras consultas y las revisiones quirúrgicas y de seguimiento de procesos graves, sobre todo procesos oncológicos, además de resolverse telemáticamente lo que sea posible.

El funcionamiento provisional de especialidades incluye también que las pruebas complementarias se limitarán a las indispensables para el correcto diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Se suspenden los programas de screening, aunque finalizando los procesos ya iniciados. Los tratamientos de larga duración en Atención Especializada se prescribirán con una duración de 90 días a través de receta electrónica. Los tratamientos programados, como la fisioterapia, quedan restringidos para pacientes con procesos en los que el aplazamiento o la interrupción de tratamientos supongo un riesgo grave para la salud de los pacientes.

La actividad quirúrgica quedará limitada las intervenciones urgentes y a las preferentes.