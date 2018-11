Los responsables de la Basílica del Pilar aseguran que fue un “error del encargado” que la Virgen luciera el manto de la Falange

El Cabildo Metropolitano y el Arzobispado de Zaragoza se defienden tras la polémica surgida porque la Virgen del Pilar luciera, durante casi tres horas, el manto de la formación ultraderechista Falange Española y de las Jons en la víspera del 20N. Y lo hacen atribuyéndolo a un “error humano de la persona encargada de quitar y poner los mantos”. Piden, además, que no se abuse de las críticas, ya que “son un grupo de personas ya mayores y hay que tener comprensión”.

Jesús Domínguez, secretario capitular del Cabildo, y Francisco Martínez, dean del Cabildo en funciones, han explicado que el manto se puso sobre las 18:00 horas y se retiró tras finalizar la última misa, alrededor de las 20:45. No existía, han asegurado, “conocimiento ni autorización por parte del Cabildo ni del Arzobispado”, por tanto, “este hecho carece de intencionalidad política”. Sí reconocen, no obstante, que el manto de Falange se encuentra en la colección de alrededor de 700 mantos de la que disponen.

Aparte de solicitar permiso, quien tenga interés en que se ponga un manto debe decírselo también al delegado de culto, algo que, según Francisco Martínez, esta vez tampoco sucedió, “se hizo a espaldas de él”. Para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir, estudiarán establecer mejores medidas de control y unos criterios “sobre qué mantos se pueden poner y cuáles no”.

Han señalado que ha sido un “error lamentable” y que ambas instituciones eclesiásticas “son unánimes en los sentimientos de concordia y de superación de las antiguas diferencias y rivalidades, en conformidad con los sentimientos que animaron la Transición”. Duele, sobre todo, han comentado, “que un signo tan universal de concordia y reconciliación como es la Virgen del Pilar haya sido motivo para avivar viejos rencores”.

Expulsado el delegado de Falange

En plena rueda de prensa, ha entrado en la sala el delegado en Aragón de Falange Española, Anselmo Fernández. Tras pedir la palabra y presentarse ha comenzado a decir que “no entendía tanto revuelo porque la Virgen vistiera este manto, que fue donado hace tiempo”. Ha señalado también que su organización pidió permiso y, acto seguido, ha sido invitado a abandonar la sala por el portavoz del Arzobispado, José Antonio Calvo.

“Solo quiero dar mi versión”, ha dicho, “pero no en esta casa”, ha replicado el portavoz. “Esta también es mi casa”, ha señalado el delegado de Falange antes de abandonar el salón de actos.

El PP lo compara con las palabras de Willy Toledo contra el Día de la Hispanidad

Como era de prever, el hecho despertó una plétora de críticas y comentarios en las redes sociales, algunos vinieron, directamente, de cargos políticos. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, subió una foto de la Virgen con el manto a Twitter con el siguiente texto: “A la Virgen del Pilar le han colocado la bandera de la Falange esta tarde. Es una vergüenza y una falta muy grave a la sensibilidad y creencias de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad que rechazan de pleno el Fascismo”.

La respuesta llegó poco después por parte del portavoz del PP en el Consistorio zaragozano, Jorge Azcón, señalando que Santisteve tiene “todo el derecho del mundo” a quejarse, pero que perdió “la legitimidad cuando el fascista de izquierdas Willy Toledo insultó gravemente a la Virgen y tú le amparaste. ¿Dónde estaba entonces tu sensibilidad por los sentimientos de los zaragozanos?”.

Se refiere Azcón al texto que el actor colgó en su Facebook el 12 de octubre de 2015 y en el que, entre otras cosas, decía “me cago en la Virgen del Pilar”.

Todo el derecho del mundo a quejarte @PedroSantisteve, pero perdiste la legitimidad cuando el fascista de izquierdas Willy Toledo insultó gravemente a la Virgen y tú le amparaste. ¿Dónde estaba entonces tu sensibilidad por los sentimientos de los zaragozanos? https://t.co/0sCd1un3Dp — Jorge Azcon (@Jorge_Azcon) 19 de noviembre de 2018

Por añadidura, este martes, Santisteve ha enviado una carta al Arzobispado de Zaragoza mostrando su “contrariedad por lo sucedido”. La Basílica del Pilar, dice en la misiva, forma parte del patrimonio común de la ciudad, independientemente de que su gestión corresponda a la lglesia Católica. El Pilar es parte fundamental de nuestro patrimonio hístórico-artístico y cultural y, por tanto, al igual que ocurre con La Seo o las iglesias de la Magdalena o Santiago el Mayor entre otras, pertenecen a la ciudadanía, independientemente de las creencias más íntimas”.

Nuestra ciudad, continúa, “no puede asociar su imagen al triste legado del franquismo, ni permitir que en espacios de esta proyección pública se exhiban estos símbolos y sirvan para ensalzar la figura del dictador”. Apunta también que se congratula “por la pronta retirada de dicho manto, así como por la petición de disculpas a la sociedad zaragozana y aragonesa”.

Al Gobierno de Aragón no le valen las disculpas

Lo sucedido podría haber acarreado sanciones en virtud de la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática de Aragón. Sin embargo, esto no sucederá ya que aún no está publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y, por ende, no se encuentra todavía en vigor.

A esto se ha referido el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, quien ha apuntado que remitirán mañana una carta manifestando "el profundo malestar por la exhibición de símbolos fascistas rodeando a la Virgen del Pilar". Al Gobierno, ha dicho, "no le vale una disculpa, porque es un hecho repetido, ya que, en 2015, la Virgen se cubrió con un manto de la División Azul, que estuvo luchando con el nazismo. Ni podemos permitir que en ese espacio público se exalte el franquismo ni mucho menos el nazismo".

Siempre aprendí, ha dicho Guillén, "que Jesucristo está en contra de todo tipo de fascismo y de la xenofobia, y esto es lo que tiene que hacer la Iglesia, y no lo que ha hecho".