“Francamente, no se ven avances en igualdad"

La periodista Radio Televisión Española Sagrario Sáiz (Pamplona, 1959) se encargó de leer el año pasado el manifiesto de #LasPeriodistasParamos, dentro de la histórica jornada de movilización que fue la primera huelga feminista del 8 de marzo. También fue una de las pregoneras que dio inicio a las últimas fiestas del Pilar, en representación de todas las mujeres zaragozanas. Veterana en la denuncia de las desigualdades, Sáiz renueva su optimismo con la implicación de las chicas más jóvenes.

¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando recuerdas el 8M del año pasado?

Emoción, porque fue una jornada realmente emocionante para mí, ver tantas mujeres y, sobre todo, tantas chicas jóvenes. Cuando ibas a manifestaciones o cuando las cubrías informativamente, daba pena ver que siempre había solo gente mayor. Yo me preguntaba: "Pero, ¿dónde está la gente joven para defender sus derechos?". El último 8 de marzo me cambió totalmente la visión porque vi a muchas, muchas chicas jóvenes en la calle.

¿Qué le parece lo más valioso de lo que ocurrió?

La emoción fue un sentimiento mío, pero lo más importante fue la unión entre todas las mujeres. Nos olvidamos por completo de dónde procedía cada una, de qué edad tenía o a qué ámbito pertenecía. Éramos una única voz, gritando por lo mismo, por los derechos de las mujeres. Yo creo que esa unión es lo más destacable de uno.

¿Por qué cree que se dio esa unión el año pasado?

Yo creo que nos vimos sorprendidos todos. Realmente, ¿qué había pasado para que de repente esto surgiera? No lo sé, quizá el hartazgo de muchas mujeres por ver que nada cambiaba en la sociedad, que seguíamos año tras año en la misma situación; que por mucho que se hablase de la situación de la mujer, no variaba; que las empresas no nos tenían en cuenta, no veíamos un futuro diferente... Francamente tampoco sabría decir qué fue lo que hizo que hubiera esa explosión. En cualquier caso, fuera lo que fuera, da igual. Se consiguió y ahora de lo que se trata es de no dar pasos atrás, de que esto continúe hasta que realmente consigamos esa igualdad por la que estamos peleando.

¿Cree que hemos avanzado algo desde el año pasado?

Avances en la sociedad, francamente, no se ven. Seguimos teniendo la misma brecha salarial: el otro día se daba el dato de que la mujer aragonesa gana 5.000 euros de media menos que el hombre. En lo que sí que creo que hemos avanzado es en la concienciación de la sociedad. Hace poco también, se convirtió en noticia el hecho de que unos hombres insultaran a unas chicas que estaban jugando un partido porque tardaban mucho y no les dejaban el espacio libre a ellos. Les insultaron con insultos de género. Eso se convirtió en noticia. Quizás, unos años antes, no habría sido noticia, habría pasado desapercibido. Entonces, sí ha cambiado la concienciación de la sociedad, que es lo más importante. Luego hay que ir dando pasos para que tanto en las empresas como en las familias y otros ámbitos acabemos consiguiendo esa igualdad que todos queremos.

Por tanto, ¿la agenda feminista empieza a tener hueco en los medios?

Sí, eso por supuesto, no cabe la menor duda. Ahora, ya todos empezamos a tener un poco más de cuidado a la hora de hablar, de ver si estamos cometiendo fallos en temas de género... los hombres también lo miran con un poco más de cuidado. Por ejemplo, en mi empresa, Radio Televisión Española ha creado una figura, una persona que se encarga de ver cómo está evolucionando el tema de la igualdad en cuanto a las informaciones que se dan. También, con el cambio que ha habido en la dirección, el número de mujeres directivas, con cargos de diferente tipo, ha aumentado un 41%. El de los hombres ha bajado un 14%; fíjate cómo estábamos las mujeres, que con una bajada de los hombres de solo un 14%, ha supuesto un incremento del 41% en mujeres. Entonces, sí, yo creo que la agenda feminista ya está, ya ha entrado en la mente de todos. Ahora falta que eso se convierta en hechos que realmente nos hagan ser iguales unos y otros.

Sagrario Sáiz es periodista en Radio Televisión Española Juan Manzanara / Zaragoza

¿Qué importancia tuvieron las mujeres periodistas, ese movimiento de "Las Periodistas Paramos", dentro del 8M general?

Creo que fue muy importante porque nosotras somos unas personas a las que se nos ve continuamente en los medios audiovisuales, se nos oye en la radio… El hecho de ver a mujeres vestidas un día todas de negro o mujeres que no salían en las pantallas de televisión, que no se les oía en la radio... es algo que se vio mucho. Pero tampoco quisiera hacer predominar el papel de las mujeres periodistas, porque en esta lucha vale lo mismo la mujer periodista, que la fontanera, la panadera, la abogada... Esta lucha es transversal. No podemos dar mayor importancia a un colectivo que a otro. Todas tenemos la misma importancia, pero sí es cierto que las mujeres periodistas somos más visibles.

¿Qué ambiente percibes para el próximo 8M?

Creo que está un poco más calmado que el año pasado. El año pasado por estas fechas ya estábamos todas involucradas en la organización, llevábamos días con el tema. Era todo nuevo, había que preparar todo desde cero. Ahora ya se tiene la experiencia, se están preparando los colectivos y todas las organizaciones, pero quizá de una forma más callada. Eso no quita para que la huelga del 8m sea exactamente igual que la del año pasado; es más, yo espero que sea igual o que quizá todavía vayamos a más, que todavía más mujeres que el año pasado no se unieron por miedo o porque pensaban que no íbamos a tener mucho éxito o porque no se convencieron del todo, viendo los resultados del año pasado, se sumen este año y sea realmente una huelga total de todas las mujeres.

Yo animo a todas las mujeres a que se sumen a esta lucha. Una vez más hay que repetir que no es una lucha contra nadie, que las mujeres no estamos contra los hombres, que no queremos guerrear con ellos, que lo que queremos es unirnos, una sociedad igualitaria. El feminismo es igualdad, no es prevalencia de las mujeres sobre los hombres. La lástima es que hay que repetir esto una y otra vez, porque no se acaba de entender. Por eso, quiero que todas las mujeres se animen, que sepan que esta es una lucha justa, es simplemente luchar por los derechos de las que estamos ahora, de las que están detrás de nosotras ya empujándonos y de las que todavía están por nacer. Si nosotras no abrimos los caminos, como otras nos los abrieron a nosotras, estaremos siempre igual.