El TSJA lleva a la Fiscalía la publicación de un artículo del fiscal Soteras en el que cuestiona al juez del caso tirantes

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado hoy llevar ante la Fiscalía el artículo de opinión firmado por el fiscal Rafael Soteras para cuestionar al magistrado que presidió el jurado popular en el conocido crimen de los tirantes a fin de que se depuren las "posibles responsabilidades" existentes.

En un breve comunicado, el TSJA justifica su decisión en el "contenido e inoportunidad" de unas opiniones que se producen a la espera de hacerse pública la sentencia del caso y "entendiendo que pueden exceder los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión".



Antes de presidir la reunión de los magistrados, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, ha tachado de "inoportunas" las críticas vertidas en el artículo firmado por el fiscal Soteras con el título "¿Jurado o Esperpento?" contra el magistrado presidente del juicio del crimen de los tirantes, José Ruiz Ramo.



Bellido ha querido "dejar claro" que esta situación no se deriva de un enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial sino de "una opinión particular de un fiscal", que en su opinión es "inoportuna".



En su artículo publicado en Heraldo de Aragón, el fiscal Soteras se mostraba crítico con lo que consideró un "cúmulo de anomalías" en el desarrollo del juicio que habían favorecido un veredicto "desafortunado e injusto".



En una contestación publicada un día después, el magistrado que dirigió el jurado popular defendió su actuación en el juicio y aseguró que se sentía "presionado" dado que todavía no había emitido sentencia.