Teruel vigilará con cámaras las agresiones sexistas durante las Fiestas del Ángel

El dispositivo de seguridad de las Fiestas del Ángel de Teruel contará con cámaras de videovigilancia en lugares donde pudieran darse agresiones sexistas. No es una acción aislada para evitar estas situaciones: durante los festejos se difundirán mensajes de sensibilización en barras, orquestas y discomóviles, y habrá un “punto morado” de información y ayuda a las mujeres, atendido por voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil. La fiesta de la Vaquilla, que se celebra el próximo fin de semana, es el momento donde se dan mayores aglomeraciones.

Las cámaras se instalarán en los espacios donde se espera la acumulación de más gente. Por ejemplo, la plaza del Torico durante la puesta del Pañuélico, “cuando se pueden producir tocamientos o situaciones incómodas”, explicó la alcaldesa Emma Buj.

El Ayuntamiento de Teruel acordó en el último Pleno por unanimidad adherirse a la campaña “De fiesta sin agresiones sexistas” y el Consistorio colabora con la Coordinadora de Organizaciones Feministas, a la que pertenecen 14 asociaciones de la ciudad, para sensibilizar a las potenciales víctimas y hacer que los hombres hagan suyo este compromiso.

“No es no y, si no digo sí, también es no”

Está prevista la difusión de mensajes de sensibilización tanto en la pantalla gigante que se instala en las fiestas, como en los medios de comunicación, las barras de las peñas y cartelería instalada en las calles. Además, se repartirán pulseras con el mensaje “No es no” y “Si no digo sí, también es no”, y se desplegarán carteles también en los establecimientos hosteleros cuya asociación se ha sumado a la campaña.

La campaña incluye mensajes para que las mujeres actúen, no solo ante una agresión sexual que es un delito y por tanto deben denunciar, sino también ante actitudes sexistas, frente a las que animan a no dejarse intimidar, dejar claro la disconformidad con la acción y si es necesario solicitar ayuda.

También se contempla la difusión de mensajes dirigidos a que los hombres sean conscientes de cuáles son las conductas sexistas que agreden a las mujeres y de que está en sus manos no ponerlas en práctica, y que nadie mire a otro lado.

“No te calles, no lo permitas, no pases” o “cree lo que diga, no importa su estado”, son algunos de esos mensajes especialmente dirigidos para quienes pueden, con su acción o su omisión, contribuir al sufrimiento de las víctimas.

Desde la Coordinadora recuerdan que lo que se pretende es proteger a las mujeres, no solo de las formas más graves de violencia sexual, como agresiones, abusos o acoso, sino también de “aquellas otras situaciones de vulnerabilidad tradicionalmente permitidas”, como pueden ser comportamientos verbales o físicos que intimiden a las mujeres.