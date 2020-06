Vuelven los eventos y banquetes a Aragón a partir del 21 de junio

Los clientes y las empresas siguen con dudas respecto a las celebraciones de los eventos planificados para este verano. La Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón-CEHTA mantiene en un comunicado que una vez que finalice el estado de alarma, el 21 de junio, "debería ser la fecha marcada para el reinicio de dicha actividad de banquetes y eventos. Una fecha que marcará una nueva y total normalidad, ya no solo en la actividad hostelera y de restauración, sino en la actividad social de la ciudadanía aragonesa".

CEHTA sostiene que, actualmente, no existe ninguna normativa que limite los horarios o el aforo para la celebración de eventos. "Esta normalidad se daría para todos los momentos de los que se compone un evento: el cóctel, el servicio de restauración o menú en mesa o la posterior fiesta y barra libre". No obstante, se insta a que las empresas de banquetes y eventos cumplan exhaustivamente con todas las medidas higiénico-sanitarias previstas por el Gobierno de España, al objeto de garantizar la salud general y la no propagación del virus.

Dede CEHTA mantienen que las empresas hosteleras de Aragón estarán preparadas para abrir a final de junio, y consideran que conociendo previamente el aforo se "garantiza una previsión con suficiente antelación de la disposición de personas en los espacios, movimientos previstos, posibles distanciamientos o medidas higiénicas a aplicar en locales interiores y espacios exteriores". Sin embargo, muchos eventos y celebraciones se pospusieron hasta septiembre ante la inestabilidad vivida durante el estado de alarma.