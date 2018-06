¿Cómo se actúa ante una emergencia radiológica? En Aragón hay 62 instalaciones radiológicas y radiactivas

La Comisión de Protección Civil de Aragón aprobó, el pasado lunes, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante el Riesgo Radiológico de Aragón (PROCIRA). Este recibirá la anuencia definitiva vía decreto del Ejecutivo autonómico. En él se muestra un inventario de las instalaciones radiológicas y radiactivas que hay en la comunidad y de los procedimientos de actuación en caso de emergencia en las mismas u otras instalaciones.

En Aragón hay 62 instalaciones radiológicas, de las que 32 requieren un plan de Autoprotección, 11 son equipos móviles, 10 son exclusivamente instalaciones industriales de Rayos X y 9 requieren de un plan de Emergencia Exterior y de Autoprotección.

Dichas instalaciones se dividen según las potenciales repercusiones radiológicas que pudiera generar un accidente en las mismas. Se establecen cinco grupos de emergencias, siendo las integrantes del primero las que requieren una respuesta más exigente. En la comunidad no hay instalaciones ni del grupo I ni del II, y solo aparecen 9 del III y 43 del IV.

El Grupo III se describe en el PROCIRA como las “prácticas con riesgo de accidentes con consecuencias limitadas al emplazamiento, en los que podrían superarse los umbrales de dosis correspondientes a la aparición de efectos deterministas sobre la salud de las personas. No presentan riesgos radiológicos significativos en el exterior del emplazamiento”.

Forman parte del mismo el Hospital Miguel Servet (en su conjunto); el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Miguel Servet, del Hospital Lozano Blesa y de la Clínica Quirón, y varias empresas privadas.

El grupo IV, por su parte, comprende aquellas “prácticas o actividades con riesgos pequeños o desconocidos para la salud de las personas. Incluye todo tipo de situaciones en las que se manifieste un riesgo radiológico en actividades no reguladas”.

Por provincias, es en Zaragoza donde hay más instalaciones radiológicas y radiactivas (43), en Huesca radican 10 y en Teruel 9. Haciendo una clasificación por el tipo de actividad, 42 están en el sector industrial, 11 en el médico, 7 en I + D y 2 en la rama comercial.

Fase de alerta y fase de emergencia

El PROCIRA se activará cuando el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón tenga conocimiento de que puede producirse o se ha producido una emergencia radiológica en Aragón, u otras comunidades que puedan afectar a Aragón.

Tiene dos fases generales: la primera, llamada fase de alerta, se activa cuando el accidente no supone riesgo inmediato para la población, bienes y el medio ambiente, y también cuando se tiene notificación de pérdida o robo de fuentes radiactivas. Es una fase, explican en el plan, “que permite establecer medidas de aviso o de preparación de recursos que, en caso de evolución desfavorable de la emergencia, se traducen en una respuesta más rápida y eficaz”. Puntualizan, no obstante, que no supone una “activación formal del plan, puesto que no necesita de medios de intervención”.

Si el accidente precisa de la movilización de recursos o de la puesta en práctica de medidas de protección, se activa la segunda fase: de emergencia. Esta se pondrá en marcha, asimismo, “cuando suceda un accidente en el que se vean involucradas sustancias radiactivas con capacidad para afectar o que hayan afectado a personas, bienes o medio ambiente, en los que se requiere la adopción de medidas de protección civil”.

Hay, a su vez, tres niveles de emergencia dependientes de esta fase. El primero se activa cuando “las consecuencias derivadas del accidente no se pueden controlar únicamente con los recursos propios”; el segundo si “se requieren medios y recursos no asignados al plan”, y el tercero “en aquellas situaciones en las que se declare el interés nacional por concurrir alguna de las circunstancias contenidas en la Norma Básica de Protección Civil”.