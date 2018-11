Una segunda oportunidad para los jóvenes oscenses en riesgo de exclusión social

Porque no todo el mundo ha tenido las mismas opciones o no las ha aprovechado, el Ayuntamiento de Huesca da una segunda oportunidad. De momento, a seis jóvenes; la idea es ampliar el abanico en los próximos meses, una vez que se haya consolidado esta experiencia piloto. La conocida como E2O es, a través del área de Desarrollo, una experiencia con la que se busca redundar en la integración laboral y se dirige sobre todo a colectivos excluidos y desfavorecidos que tratan de aferrarse al mercado laboral y a una formación que les enfoque hacia esas metas.

Como Alejandro Espatolero, de 18 años, e Hipólito Sánchez, de 22. El primero pretende “adquirir un poco de experiencia laboral o lo que sea, es imprescindible en la actualidad. Vengo de una escuela de jardinería y me he trasladado aquí a ver qué pasa”. Hipólito se interesó en acudir animado por la asistenta social con la que trata: “Otros cursos de servicios sociales me han ido bien, y me interesa ejercitar la comunicación para expresarme mejor a la hora de buscar un empleo”.

Fernando Gállego, concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, señala la “satisfacción de comenzar esta escuela de segunda oportunidad. Se trata de avanzar en la igualdad de oportunidades y en que estos chicos y chicas que han quedado excluidos de alguna manera de la formación reglada, o han tenido un fracaso en la Secundaria, podamos llegar a que haya un germen para que se enganchen a esa formación o accedan al mercado laboral”.

Por su parte, Silvia Abad, coordinadora del proyecto explica que “la idea es ofrecer planteamientos que les conquisten. Conocer sus intereses y trabajar a raíz de ellos para engancharlos, que nos sirvan para trabajar competencias tanto matemáticas y lingüísticas como artísticas, y eso hacerlo girar a su aprendizaje de una manera lúdica dentro de una planificación. Tratar de captar al máximo sus ganas y sus intereses para continuar”.

El E2O es un proyecto enfocado a conseguir la igualdad de oportunidades para jóvenes de entre 16 y 25 años que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y sin recursos laborales adecuados. Gállego destaca que se trabajarán “competencias como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la comunicación o la adaptación al entorno”. La formación, orientada hacia la práctica, se imparte en el Espacio Zeta, que se ha acondicionado para ello. Se trata de una acción de educación no formal, una de las propuestas del Plan Local de Empleo, “que aunque no proporcionará título oficial sí dará herramientas y competencias a los alumnos para acceder a la formación reglada o al mercado laboral”, matiza el concejal.

Se aplica una metodología diferente para aprender desde la experiencia a través de talleres de entre ocho y diez personas sobre refuerzo de conocimientos de matemáticas, lenguaje e inglés; de patrones de vida saludables como la autonomía personal, la participación social o el deporte; de expresión artística como fotografía, pintura o baile; de aplicaciones informáticas como la electrónica o la robótica; y de orientación laboral y formativa.

Las clases las imparten profesionales de la Academia ATO en coordinación y con el apoyo de los técnicos del Área de Desarrollo, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:30 horas, y los interesados podrán inscribirse a lo largo de todo el año en el tramo horario que les interese.

La previsión es que los alumnos formen parte de la escuela de segunda oportunidad más de un curso y que este programa puente pueda derivarles a otros recursos y servirles de estímulo para continuar la formación, que acaben valorando que la educación es necesaria y abre oportunidades.

Para inscribirse hay que concertar una cita en el área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, llamando al número de teléfono 974 29 21 55 o a través del correo electrónico e2o@huesca.es y realizar una entrevista en la que se explicará cómo funciona la escuela, qué es lo que los jóvenes pueden hacer y se pueda decidir cuál va a ser el compromiso y la participación que va a tener en la formación.