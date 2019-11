CSIF, UGT y CCOO denuncian falsas promesas e incumplimientos de los partidos políticos en la sanidad aragonesa

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han finalizado este viernes de forma provisional las movilizaciones que comenzaron hace siete meses para exigir al Gobierno de Aragón la negociación colectiva y el cobro de la carrera profesional. Las tres fuerzas sindicales denuncian de manera conjunta que están "hartos de las falsas promesas de los partidos políticos", en concreto lo que se refiere "al cobro del nivel III de carrera profesional del personal de gestión y servicios y formación profesional sanitaria de Salud al ser una reivindicación legítima".

Los sindicatos denuncian en bloque que "se tiene que eliminar la discriminación que supone que unos trabajadores cobren el nivel III y otros no" y que los portavoces de Sanidad de los partidos políticos que forman parte del Gobierno de Aragón manifestaron en reuniones mantenidas con CSIF, CCOO y UGT (30 de septiembre con CHA y 3 de octubre con Equo-Podemos y PSOE) que dicho es "legítimo". Estos profesionales lo tienen reconocido desde el año 2010 mediante publicación en el BOA, y no han percibido ni un solo euro desde entonces.

Reducción de listas de espera y sin precariedad laboral

Respecto al Gobierno de Aragón, los sindicatos estiman que tanto la consejera del Departamento de Sanidad como el gerente del Servicio Aragonés de Salud "tienen en muy poca o ninguna estima a sus trabajadores". CSIF, CCOO y UGT detallan los incumplimientos en materia de sanidad de los programas electorales. "Piensan que nadie se los lee o que somos ignorantes y cuando llegan al poder se olvidan de lo que prometen a los ciudadanos y empleados", aseguran.

Los sindicatos argumentan que CHA en su programa electoral recogía la reducción de las listas de espera -pero en el borrador del proyecto de presupuestos se destinan 2,2 millones a auto-concertación con la privada- o la supresión del nivel 0 de carrera profesional, " una medida que supone dinero pero a la que no han destinado nada para ello a pesar de las recientes sentencias de los tribunales".

Respecto a las propuestas sanitarias de Equo-Podemos en su programa electoral, los sindicatos recuerdan que prometieron la eliminación de la precariedad en el empleo en el ámbito de la sanidad aragonesa, así como la planificación de ofertas de empleo público. "Ninguna de las dos reivindicaciones - dicen los sindicatos- se pueden llevar a cabo sin poner dinero en los presupuestos. Pero lo más lamentable de todo es que mientras fueron oposición no escatimaron en presentar enmiendas, pero ahora que son gobierno se olvidan de ellas".

"No vemos el dinero por ningún sitio"

Para estos tres sindicatos, "lo que más llama la atención" es que el PSOE detalle en su programa electoral que "se incrementarán los presupuestos en atención primaria para garantizar profesionales en este ámbito, cuando no vemos el dinero por ningún sitio y sin dinero no se puede garantizar nada". Asimismo, ponen como ejemplo la promesa electoral de estabilidad en el empleo. "Si no negociamos un nuevo acuerdo y la consejera Pilar Ventura no quiere oír hablar de él, mal podremos estabilizar empleo. Y si no se destina partida presupuestaria, menos todavía", apuntan los sindicatos.

Del cuarto partido que forma parte del gobierno, el PAR, "lo único que se puede decir es que prefieren reunirse con plataformas y movimientos antes que con los legítimos representantes de los trabajadores que han obtenido la representación en las urnas y no con pactos de gobernabilidad".

Los tres sindicatos -CSIF, CCOO y UGT- anuncian que seguirán manifestándose en defensa de los derechos de todos los empleados públicos, y consideran que "desde el 2010, año en el que se suspendió el cobro de los niveles III y IV, el personal del Servicio Aragonés de Salud hemos aportado a las arcas de la comunidad autónoma por ese concepto más de 120 millones de euros de nuestros sueldos". "Debido a la suspensión de este pago -añaden- muchos de nuestros compañeros están cobrando unas pensiones más bajas de lo que realmente les corresponden", y los que se jubilen próximamente también verán reducidas sus pensiones de jubilación.