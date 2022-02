Los vendedores de lotería también quieren su premio: protestan por unos beneficios por los suelos

Están en todos los barrios de todas las ciudades. Reparten billetes que son pasaportes a la suerte o la fortuna de mayor o menos calado. Los loteros de todo el país reclaman una mejora en su situación, pues la ganancia por décimo o boleto de apuestas vendido es de apenas unos céntimos y quieren una subida en las comisiones congelada desde hace 18 años. Solo con la venta de la lotería de Navidad recaudan para el Estado más de 156 millones de euros y se enfrentan a un panorama precarizado con el aumento de los gastos, la competencia online y, como añadido, una división interna que ha llevado a este colectivo a enfrentamientos intestinos.

Los loteros son autónomos responsables de los puntos de venta de lotería en relación con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Es decir, que comercializan productos en nombre del estado y venden Lotería Nacional, la Bonoloto, La Primitiva, Euromillones, El Gordo, la Quiniela, Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus. Según los datos de la Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del Estado (Fenamix), "la venta diaria reporta a las arcas del estado más de 9.000 millones de ventas anuales, de los que, una vez descontados los premios y gastos de infraestructura de la Selae, 1.800 millones se aportan directamente a los Presupuestos Generales del Estado y otros tantos miles de millones a la promoción del deporte, la cultura, la investigación, acciones de solidaridad… que repercuten en la sociedad española".

En el año 2004 se fijaron unas comisiones por la venta de cada décimo o boleto que oscilaban entre los 0,05 céntimos brutos por la venta de un euro para la Primitiva y los 80 céntimos por un décimo para la Lotería de Navidad, que se paga a 20 euros. Beneficios a los que se aplica una retención del 15% añadida. Una exigencia a la que se ha sumado la emergencia sanitaria por la COVID-19. La mayoría de los establecimientos estuvieron cerrados una media de tres meses y el juego presencial ha decaído en beneficio del online.

Los loteros se echaron a las calles el año pasado. Otra asociación, 'Loteros en Lucha', organizó movilizaciones multitudinarias que llegaron hasta Madrid. Un movimiento que comenzó en Andalucía con 'Los miércoles al sol', un grupo de autónomos dueños de una administración de lotería que se manifestaba a las puertas de la delegación de Hacienda en Sevilla durante una hora. El pasado día de la Lotería de Navidad, numerosos loteros cerraron y salieron a la calle a protestar.

En las últimas semanas se han producido negociaciones entre la Selae y las dos agrupaciones que representan al sector, Fenamix y la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería (Anapal), para que se haya alcanzado un principio de acuerdo. 'Loteros en Lucha' no participó en las conversaciones al no estar constituida como asociación y ha mostrado su disconformidad con las metas alcanzadas. Anapal informó la pasada semana de que la actualización lineal de las comisiones supondrá a cada punto de venta una subida media anual en sus retribuciones en torno a un 6% sobre la comisión total. Dicho aumento corresponderá a la aportación de la Selae de una bolsa de 39 millones de euros. "Cabe decir que, en los inicios de las conversaciones, la cifra propuesta era muy inferior", expresan.

"Somos conscientes de que para quien paga siempre es mucho y para quien recibe siempre es poco, y a todos nos gustaría cobrar mucho más pero sinceramente creemos y sabemos que este es un buen acuerdo, porque una subida de un 6% es una subida importante", añaden. Creen así que la cifra de negocio se verá "incrementada" porque a lo largo de este año se implantarán novedades "importantes" en los juegos, ya que "tanto La Primitiva como la Bonoloto tendrán un sorteo más a la semana y eso será, sin ninguna duda, un aumento interesante en nuestras ventas y, por lo tanto, un aumento en las comisiones percibidas".

'Loteros en Lucha' han mostrado su disconformidad y, a su vez, se reunieron el pasado jueves con la Selae, cuando ya se había hecho público el principio de acuerdo con las otras dos agrupaciones, que ellos no han firmado. A su parecer, se trata de un aumento insuficiente, "que en juegos como la Primitiva no llega a medio céntimo y en la Lotería de Navidad, a diez céntimos". La estimación que realizan para una administración media es de un incremento de unos 4.000 euros anuales de beneficios, lo que consideran que no compensa después de 18 años congelados. Así, van a seguir planteando batalla: "Estamos disconformes por completo y vamos a volver a salir a la calle", anuncia su coordinadora en Aragón, Pilar Lamarca, de la administración número 2 de Utebo (Zaragoza).