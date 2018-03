Que los robots coticen y ayuden a pagar las pensiones y una renta básica universal

“Somos mayores, pero no somos imbéciles”. “No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopistas”. “Las pensiones en este país no sólo son sostenibles, sino que son mejorables y necesarias”. Son frases de la pasada semana de Domiciano Sandoval, portavoz de Marea Pensionista y portavoz adjunto de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Quédense con estos nombres, y con el de Victoria Portas, la portavoz de esta última organización. Añadía Sandoval: “Este problema no se soluciona si la gente no sale a la calle”.

Lo hicieron. Convocados por la Coordinadora, miles de jubilados se echaron a la calle en 86 ciudades el jueves pasado, 22 de febrero, para denunciar sus “pensiones de miseria”. La asistencia fue masiva. El éxito sorprendió no solo al Gobierno y a los principales partidos políticos sino incluso a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que apoyaban las movilizaciones del día 22 tras haber organizado ellos las suyas una semana antes, el día 15, con menor afluencia.

Algunas de las concentraciones –Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla…- recordaban las del 15-M, hace ya casi siete años. En Madrid, los manifestantes lograron lo que intentó sin éxito en varias ocasiones el movimiento de indignados surgido del 15 de mayo de 2011: cortar la Carrera de San Jerónimo, rodear el Congreso, romper en parte el cordón policial de seguridad y acercarse tanto a la puerta principal, la de los leones, que la bloquearon, lo que obligó a algunos diputados que salían de la Cámara a hacerlo por la parte trasera del edificio.