Barbón recupera en el mitin central de su campaña el “vete y vota” porque “nada se puede dar por ganado”

“Esta sala siempre nos trae suerte”, arrancaba el candidato socialista a la presidencia del Principado ante las 3.500 personas que llenaban hoy el recinto Luis Adaro de Gijón, “siempre que está tan llena tenemos buen resultado”. Pero Adrián Barbón no da nada por ganado y ha centrado su mitin en destacar los logros de su gestión y los del gobierno de España, para finalizar con un llamamiento claro a la gente, que acuda a las urnas el próximo domingo.

Barbón ha apelado al votante “de izquierdas” para que concentre su voto en el PSOE, especialmente en las alas de la región, porque “cada voto que se pierda suma para que Vox marque la política de Asturias los próximos años”. También se ha dirigido al votante “moderado” y a los militantes “desencantados del PP” que están “hartos” de que la formación les “ningunee” para que apoyen la candidatura que lidera.

El candidato del PSOE ha asegurado que llega a estos comicios “con la misma ilusión” del 2019, pero con la “experiencia” que haber gobernado una legislatura marcada por la pandemia, en la que se luchó “por cada vida”. También ha exhibido la “libertad” que tiene como dirigente socialista, frente a otros “impuestos desde Madrid”, para plantear sus “discrepancias” ante el Gobierno de la nación.

“Si en algún momento hay una discrepancia, mi prioridad es Asturias. Siempre por delante”, ha dicho tras asegurar que su partido es la opción que trabajará para seguir defendiendo los derechos de los mayores y de las mujeres, para proteger las pensiones y para que los jóvenes “tengan futuro”.

También ha lanzado alguna que otra crítica al candidato del PP, Diego Canga, del que ha dicho que es el “dirigente más enamorado de sí mismo, pero no de Asturias”. Al líder de los populares le ha reprochado el silencio “atronador” que ha mantenido sobre Vox a lo largo de un campaña que se aproxima ya a su conclusión.

A su juicio, esa actitud responde al hecho de ambas formaciones “tienen un cheque en blanco para entregar el gobierno a Abascal” y ha llamado a la “máxima movilización” en las elecciones del domingo para evitar que se conforme un gobierno “de la vergüenza” formado por PP y Vox. “El camino para perder unas elecciones es darlas por ganadas y no se pueden dar por ganadas”, ha recalcado en el acto en el que ha recuperado el “clásico” del “vete y vota”.

Floro llama a “cortar el paso a la extrema derecha”

Antes del candidato a la presidencia del Principado ha tomado la palabra el candidato a la alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro', que ha pedido disculpas antes de arrancar por leer su discurso. “Comprenderéis que yo no tengo la misma habilidad oratoria que tienen estos dos grandes”, dijo refiriéndose a Barbón y Sánchez y arrancando los primeros aplausos de los asistentes.

“El domingo tenemos que salir a ganar. Tenemos un gran proyecto y un gran equipo y la responsabilidad de cortarle el paso a la extrema derecha”, ha dicho 'Floro', quien se ha calificado como un “candidato independiente” que “comparte uno a uno los valores socialistas”.

Tras recalcar que Gijón es una ciudad “abierta” y un “crisol de culturas”, ha subrayado que la localidad “ha hecho del pasado una oportunidad de futuro” en el que no dejará a nadie atrás, y ha repasado los grandes proyectos que sus antecesores socialistas pusieron en marcha en la ciudad asturiana más poblada, destacando la Universidad Laboral y el Parque Tecnológico donde se ubica la denominada 'Milla del conocimiento'. 'Floro', ha asegurado que su partido tiene un proyecto “de compromiso” centrado en los “intereses de la ciudad, sin la exclusión de nadie”.

La encargada de abrir el mitin principal de campaña de los socialistas asturianos ha sido su Secretaria de Organización y cabeza de lista por el Oriente, Gimena Llamedo que ha arremetido duramente contra la derecha. “Están escondidos y no me extraña”, ha afirmado, “porque siempre mienten y engañan”.

Llamedo, que ha agradecido a los dos presidentes presentes su gestión de una legislatura “más que complicada” por la pandemia, ha destacado cómo con el PSOE el país “ha creado empleo y ha ganado en derechos”, no como la derecha que “obliga a elegir entre derechos o economía”. “Muchos dicen que somos iguales a ellos. Qué mas quisieran ellos que ser como nosotros”, ha ironizado, “ellos son el partido del cuanto peor mejor”.

Mención especial de Sánchez a Adriana Lastra

El acto lo ha cerrado Pedro Sánchez que ha arrancado su intervención diciendo lo especial que es para él estar en Asturias. “Aquí no sólo tengo compañeros y compañeras, si no buenos amigos, amigos que me han acompañado en los buenos momentos y también en los malos, y quiero singularizarlo en alguien a quien tengo mucho cariño y mucho respeto, Adriana Lastra”, ha afirmado y el auditorio se ha puesto en pie para aplaudir a la socialista asturiana que ha saludado a los asistentes con una amplia sonrisa.

A continuación el presidente del gobierno ha mostrado su convencimiento de que Asturias tiene futuro al igual que su industria y ha destacado que todo pasa porque Adrián Barbón continúe al frente del Gobierno autonómico, en el que ha demostrado ser un “presidente valiente, comprometido y solidario” en los momentos más aciagos de la pandemia.

“En la pandemia me encontré a un presidente que siempre tuvo claro que había que anteponer la salud a la economía, porque sin la primera no hay la segunda, y Adrián ha puesto la economía al servicio de la salud”, ha asegurado el secretario general del PSOE. Para Sánchez, Barbón ha demostrado que gobierna el presente y tiene visión de futuro, algo que, según ha asegurado, compartió con él y “pasa inevitablemente por la industrialización y la cohesión e inevitablemente por Barbón como presidente del Gobierno”.

A las puertas del recinto ferial donde se ha celebrado el mitin diferentes colectivos han desplegado sus pancartas de protesta para recibir al jefe del ejecutivo. Entre ellos la Plataforma contra la contaminación de Gijón y varios sindicatos policiales para pedir la equiparación salarial y una jubilación “digna”. También los funcionarios de justicia que estos días protagonizan una huelga indefinida al quedar excluidos del acuerdo que el ministerio ha alcanzado con jueces y fiscales.