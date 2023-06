Los constructores asturianos piden al gobierno regional que recorte en sanidad y educación para invertir en obra pública

La patronal asturiana de la construcción lo tiene claro, necesitan más inversión. Y para ello hoy han puesto una fórmula sobre la mesa: recortar el gasto público en sanidad y educación y trasvasarlo a las partidas de inversión en obra pública.

Así de claro y contundente ha sido el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, en la clausura de la Asamblea General que se ha celebrado en Avilés, a la que ha acudido el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo .

“La sanidad es un gran servicio y está muy bien, pero la realidad es que cuesta mucho”, ha asegurado y además ha hecho cuentas, “si se es capaz de rebajar un 5% el gasto, se recupera un montón de dinero”, ha sugerido. En educación la cuestión es clara, para Joel García “sin rebajar servicios, entiendo que, con menos niños, no puede costar más”.

La reclamación al gobierno autonómico llega en este momento porque creen los empresarios de la construcción asturiana que tras las elecciones autonómicas hay que retomar las viejas reivindicaciones del sector como la mejoría de los pliegos de contratación y el necesario el necesario aumento de la inversión pública. Reivindicaciones que según ellos se solucionan “dentro de las grandes partidas como son la educación y la sanidad”.

En la actualidad, según ha denunciado, el sector pasa por un mal momento por los sobrecostes de los materiales. García ha señalado que hay obras en las que se está “pasando canutas” y otras en las que se ha logrado ajustar los precios, pero, en general, se hacen “malabares” en muchos proyectos.

Advertencias para el próximo ejecutivo

En la intervención de García no hubo sólo peticiones, si no también advertencias. Ante las negociaciones que se han abierto entre el PSOE y Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS) para estudiar fórmulas de gobernabilidad para la nueva legislatura que se abre, García ha advertido que no debe modificarse la Ley de Calidad Ambiental recientemente aprobada, tal y como propone Izquierda Unida.

Para el presidente de CAC-Asprocom sería una gran equivocación. “No estamos hablando de permitir abrir una nuclear en los Oscos, estamos hablando de permitir abrir una cafetería en los Oscos”, ha ironizado.

Joel García ha asegurado que “para que Asturias avance, esa ley tiene que continuar tal y como está porque se ha hecho un buen trabajo”. Para los empresarios es preciso evitar que se tarden ocho meses en la licitación de una licencia.

La burocracia es sin duda uno de los principales puntos de preocupación de los constructores. García ha advertido de que los ciudadanos tarden en percibir las inversiones porque “se se tarda en poner el dinero en la calle”. Incluso ha llegado a decir que los fondos que llegan de la Unión Europea no se van a gastar en los plazos obligados. “Me juego yo la cabeza, porque hace dos años que se acabó la pandemia y están llegando ahora”, dijo.

Reparto presupuestario en el Principado de Asturias

Las grandes cifras del presupuesto autonómico en Asturias para este ejercicio de 2023 es de casi 6.000 millones de euros, 5.968.218.483 euros, concretamente. Es el más elevado de la historia de la región. Fue aprobado en el parlamento asturiano con el apoyo de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y el Grupo Mixto (un exdiputado de Ciudadanos que por discrepancias con su grupo fue expulsado e integró este nuevo grupo).

La partida destinada a la llamada “inversión social”, en la que se integra el presupuesto de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, alcanza los 3.817 millones, que supone el 64% del presupuesto. La inversión productiva, que es la que reclaman los constructores que se aumente, llega a 921 millones de euros, la más elevada desde el año 2010, debido en parte a la incorporación de más de 355 millones de euros procedentes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Es cierto que el incremento en Sanidad es muy destacado, creció 159 millones de euros, aumentando la inversión en salud por habitante y año hasta los 2.000 euros, una de las cifras más elevadas del país. Pero no menos cierto es que en esta partida sanitaria se incluyen inversiones importantes en la construcción de varios centros de salud nuevos como el de Nuevo Roces ,en Gijón, el de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, y el de La Pola, en Lena.

Además hay que destacar los 38 millones de euros que se destinan a la primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, ya iniciadas. Una de esas licitaciones que el Principado revisó al alza tras quedar desierta en primera convocatoria. Pasó de los casi 45 millones a los 85,8, duplicando la asignación.

El presupuesto de educación llega hasta los 1.022 millones de euros y también aquí hay que hablar de dinero dedicado a la construcción porque están las partidas destinadas a a los institutos de nueva creación, altamente demandados por los vecinos, de los barrios ovetenses de La Florida y La Corredoria y el Rey Pelayo, de Cangas de Onís.