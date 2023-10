Covadonga Tomé exige la “dimisión inmediata” de Ione Belarra por sus “purgas” en la militancia de Podemos

“Ione Belarra tiene que dimitir de una vez”. Así de contundente ha sido Covadonga Tomé en la atención a medios que ha hecho esta mañana en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, bajo la lluvia. Apenas unas horas después de enterarse por la prensa de que la dirección de su partido le abría un expediente sancionador y la suspendía de militancia, Tomé, única diputada de la formación morada en el parlamento asturiano, tiene claro que no dejará su acta en la Junta General y que la avalan los 25.000 votantes que le dieron su apoyo en las últimas elecciones autonómicas.

Tomé ha apuntado a Belarra como la única responsable de la situación institucional que Podemos tiene a día de hoy en los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos españoles, donde han perdido gran parte de su representación después del 28-M. En Asturias pasaron de cuatro diputados a un sólo escaño, el que ella misma ostenta. Por eso y por su estrategia de “purgas” cree que la actual secretaria general del partido debe irse.

Porque así define Tomé lo que pasó en la tarde de este viernes en Podemos Asturies, como una “purga”. “No se trata de mi expulsión si no de la apertura de 27 expedientes a 27 militantes que se quieren quitar de en medio de golpe y porrazo y cuyo único delito fue apoyar mi candidatura el año pasado a la primarias para la lista electoral”, ha dicho, “casi el total de lo que queda de la organización”.

La diputada asegura que es la primera vez que esto ocurre, que nunca antes se había abierto simultáneamente un expediente a tantos militantes, “es una cantidad desproporcionada”. Y también apunta a las razones por las que se ha hecho así. Podemos Asturies tiene actualmente la dirección disuelta tras la dimisión de Sofía Castañón y está bajo un equipo técnico provisional, por lo que más pronto que tarde deberá celebrarse una Asamblea Ciudadana para la elección de una nueva cúpula.

“Tienen la obligación imperiosa de convocar a la Asamblea en Asturias, no les queda más remedio, y así nos echan a todos los que podríamos presentarnos contra la candidatura que ellos quieren imponer”, ha afirmado, “todo esto es inaudito”.

Pero no pilla por sorpresa a la diputada que ha asegurado que “todo lleva tiempo cocinándose”. “Mientras yo preguntaba en el parlamento regional por salud mental, contaminación medioambiental, ellos se dedicaron a escribir estos expedientes”, ha dicho, “y luego utilizaron un momento estratégico, en medio de un puente, como las empresas más nefastas que aprovechan el viernes a última hora para decirles a sus trabajadores que están despedidos”.

Pese a esta “estrategia” de la que habla Tomé, ella y todos los sancionados ya están preparando sus alegaciones porque “estamos en tiempo”, aunque augura que “no tendrán recorrido”. Lo tengan o no lo tengan lo que sí tiene claro la diputada es que no dejará su acta porque “Ni la gestora ni Ione Belarra tienen legitimidad para pedirme que me vaya, la tienen los 25.000 votantes que me permitieron llegar al parlamento y cuando ellos me lo pidan me iré”, ha afirmado.

Sin duda Tomé está enfadada con todo lo que ha sucedido pero no se siente víctima de nada. “La purga es evidente y es el estilo desde que Ione Belarra está al frente de Podemos por eso pedimos su dimisión inmediata”, ha repetido, “tiene que convocar una asamblea estatal y dar paso a quienes quieren construir en la política no vivir de la política. Se trata de asegurar el futuro”.

La consecuencia más inmediata de la suspensión de militancia de la diputada sería irse al Grupo Mixto en el parlamento asturiano si tuviese grupo propio, pero como ella misma ha dicho, “ya estoy en el Grupo Mixto así que consecuencia inmediata no hay ninguna”, ha ironizado. Sabe que su decisión acabará llevando a afirmaciones de “transfuguismo” pero Tomé cree que “eso es barato decirlo, tiene mucha más complejidad”.

“Lo que es evidente es que la persona que está sentada en la Junta General del Principado para votar lo que haya que votar, como unos presupuestos regionales, soy yo y no votaré como Tomé si no como representante de los 25.000 votantes que me llevaron al parlamento”, ha sentenciado.