Sobre el PZOE y otras herencias recibidas

¿Qué impresión le dan los candidatos que hasta el momento han manifestado su intención de presentarse a secretaria general del PSOE?

Pérez Tapias me merece respeto como reserva espiritual, pero no me lo imagino renovando a PSOE en los términos que se necesita, demasiado mayor para conectar con el electorado que ha dejado de votar socialista; el tal Sánchez me parece guapetón. Sería un buen cartel, no lo niego. Pero solo eso: un cartel. Y al otro no lo conozco de nada. El único que me produce una cierta curiosidad es Eduardo Madina, siempre me la ha producido, pero estas cosas que se leen últimamente sobre su vinculación a una parte del aparato, y en especial a Rubalcaba, me decepcionan un poco. Es cierto que en un partido tan esclerótico y vertical como el PSOE es necesario arrimarse a alguien con poder si se quiere sacar la cabeza, pero temo que su relación con lo peor del partido sea algo más que un simple apoyo para tomar impulso. Entre ellos seguro que se conocen de haber ido a las colonias esas que organizan los socialistas para sus cachorros. Pero los espectadores no sabemos nada de ninguno de los cuatro. Ahora, igual que le digo eso le digo que el único que ha cambiado algo en el PSOE —y sin haber tocado pelo todavía— es Madina, que ha conseguido que en la elección del secretario general participe toda la militancia. Me hace gracia que los viejos partidos como el PSOE se muevan hacia el asambleísmo mientras que los nuevos como Podemos se piensen si no sería mejor organizarse con delegados (risas).

¿Habría preferido a Susana Díaz?