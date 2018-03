Una cuestión de justicia

Como país, hoy se confirma que no hemos cumplido. Teníamos el compromiso de dar refugio a 17.337 personas antes del 26 de septiembre y no lo hemos hecho. Hace ahora dos años, España acordó acoger a estas personas en el marco de la postura de la Unión Europea frente al flujo migratorio de países en conflicto. La UE fijó en 180.000 las personas refugiadas que serían acogidas por los diferentes países miembros. El escaso esfuerzo asignado a España no ha servido para cumplir la meta, y hasta el momento solo se reportan 1.983 refugiados reubicados y reasentados, es decir, un 11,43 % del total asignado.

Es difícil llevar a cabo un análisis frío de estas cifras pero ni siquiera quedándonos solo con los números y estableciendo porcentajes, sumas y restas, conseguimos justificar nuestro nulo grado de reacción ante una situación que afecta ya a 21 millones de personas en todo el mundo. Hay pocos argumentos que puedan defender que, un país como el nuestro y una región del mundo como Europa, incumplan tan flagrantemente un acuerdo con el que se pretendía paliar, aunque fuese en una pequeña proporción, el sufrimiento en el que están atrapados millones de seres humanos. No debemos olvidar que detrás de estas cifras lo que hay son personas, niños y niñas, cuya única alternativa de futuro es la solución que pueda proporcionarles el país que quiera acogerlos. Lo que sí nos dan las cifras, sin duda, es una muestra más de la insensibilidad que marca la toma de decisiones desde que comenzó la masiva llegada a Europa de personas huyendo de la guerra, del hambre y de la falta de esperanza.

Como ciudadano, una situación como esta me resulta absolutamente intolerable. En primer lugar, porque en el marco de la Unión Europea se pueden suscribir acuerdos para luego saltárselos alegremente. Es incompresible que se firme algo que se sabe de antemano que no se va a cumplir, que no se pongan los medios necesarios para ello y que no existan sanciones para los que incumplen. Por el contrario, no nos tiembla el pulso para seguir reforzando las medidas disuasorias en fronteras para evitar que ni siquiera se acerquen.