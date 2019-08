Una app para caminar a la sombra de los árboles en la ciudad en Australia

Desplazarse en la ciudad a pie o en bicicleta por un camino donde el calor aprieta menos gracias a la sombra de los árboles. Esto será pronto posible en la ciudad australiana de Bendigo– una urbe de unos 100.000 habitantes a dos horas en coche al norte de Melbourne– a través de una ‘app’ que ultima la Universidad RMTI de Melbourne.

“Se trata de que las calles sean transitables y confortables con un calor extremo”, explica el investigador Andrew Butt desde su casa de Melbourne. Él es uno de los responsables de analizar la respuesta de los usuarios a esta aplicación de móvil para un uso al que la gente no está acostumbrada. “En las encuestas que estamos realizando preguntamos a los habitantes qué significa la sombra para ellos. Resulta que cada vez se fijan más, saben que la temperatura está subiendo, que los veranos son cada vez más largos”.

Butt trabaja como director de programas en el máster de planificación urbana y medio ambiente de la Universidad RMTI, y para su equipo ya no es posible diseñar una ciudad sin pensar en el calor.

Pero no ha sido fácil plantear esta aplicación de móvil, que empezará a funcionar el próximo verano, ya que las imágenes por satélite reconocen la diferencia de temperatura en cada lugar, pero no dónde hay sombra debido a los árboles, pues estos se encuentran a una escala demasiado pegada al suelo.

Ha sido un proceso en varias etapas. Primero analizaron los datos de la localización de las calles para determinar el uso del suelo de Bendigo. Esto, a su vez, se cruzó con imágenes por satélite para diseñar un mapa de ‘confort térmico’ que identifica áreas con mayor y menor calor relativo. “La herramienta no es capaz de identificar la temperatura exacta, pero sí que ahí hace más o menos calor”, explica Butt.

En una segunda etapa se mezcló esa información con datos del censo para elaborar un indicador socioeconómico, un Índice de Vulnerabilidad al Calor para el que se ha tenido en cuenta la edad de las personas, su nivel de educación y económico. “El objetivo es identificar aquellas áreas donde una mejor sombra resultaba vital para la movilidad urbana”.

Después, con Google Street View se han ido obteniendo imágenes de ojo de pez cada diez metros de los tramos de sombra y de cielo para acompañar la información de la temperatura que ofrece el satélite.

“Lo más complicado ha sido la recolección de datos, pues no queríamos utilizar Google Maps para no entregar datos personales a Google”, explica Butt. Otra dificultad es que la herramienta no identifica el camino más rápido, “pero esperamos que la gente poco a poco participe y nos haga llegar las rutas con sombra que ellos mismos hayan identificado”.

“Aceptamos que la gente no usará la ‘app’ todo el tiempo, pero aunque la utilicen una sola vez, habrán pensado en la sombra, y esto importa en una ciudad, es una cuestión de salud”.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.