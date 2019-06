RADIOJAPUTA | De 'la manada' a los foros de machismo colaborativos

Esta semana comenzamos el programa analizando la condena a los cinco violadores de 'la manada' en el Supremo. Una sentencia que ha hecho llegar a todos los rincones del país, también a las víctimas a las que nadie creyó y muchos culparon, que cinco hombres van a ir 15 años a la cárcel por la denuncia de una chica que no les dijo no, que no intentó huir y que no presentaba ningún moratón tras la violación.

Pero también hablamos de otras expresiones de la violencia machista, como Hispachan, el foro español donde hombres comparten fotos privadas de mujeres y menores con información sobre su vida privada y sus relaciones sexuales, algo que, evidentemente, no es legal. Aquí tenéis un artículo de Vice sobre este tema y una petición para su cierre en Change.

Además, una oyenta nos invita a hablar de las relaciones tóxicas entre niñas, de cómo forman grupos para criticarse entre ellas y sus cuerpos.

Como siempre, esperamos tus mensajes de audio en Whatsapp o Telegram en el 636 75 14 20. Si quieres volver a escuchar los temazos que suenan en el programa, los tienes en nuestra lista de Youtube.