Más de 8.000 mayores de las residencias de Bizkaia celebrarán de rojiblanco las dos finales de Copa del Athletic Club

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Bizkaia y el Athletic Club quieren que las personas mayores que viven en alguno de los 154 centros residenciales del territorio sientan y celebren de rojiblanco las dos finales de copa que jugará el Athletic Club los próximos 3 y 17 de abril. A tal efecto, las residencias de Bizkaia recibirán a partir de este viernes más de 8.300 pañuelos con los colores rojo y blanco, el logo de Bizkaia y la leyenda 'Bizi Ametsa' para que las personas mayores vivan con ilusión las dos finales.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, y el adjunto a la presidencia y leyenda viva del club, José Ángel Iribar, han dado el pistoletazo de salida al envío de los miles de pañuelos rojiblancos con una primera entrega a personas usuarias de la residencia Bizkotxalde, de Basauri.

Emilia López y Agripino Salazar han sido los dos residentes de ese centro que, en representación de todas las personas que viven en las residencias de Bizkaia, han recibido los primeros pañuelos.

Unai Rementeria ha reconocido los "duros momentos" pasados en las residencias durante la pandemia y el momento de esperanza en el que ahora están los residentes tras haber sido vacunados, aunque ha subrayado que "no hay que bajar la guardia".

"No podéis ni podemos bajar la guardia. No podemos relajarnos, porque el virus sigue en la calle. El virus no nos puede encajar ningún gol. Como en el fútbol, queda partido", ha dicho, para añadir que la salud y bienestar de los mayores "son la final más importante".

Tanto Unai Rementeria como Aitor Elizegi y José Ángel Iribar han señalado al Athletic como la "vacuna que genera ilusión y sube el ánimo hasta límites mayúsculos".

Por eso, entienden que con este pequeño obsequio que hacen Diputación y Athletic juntos, los mayores podrán trasladar desde sus respectivas residencias su ánimo a los leones compartiendo el sueño de ganar el vigésimo quinto título copero.

Del mismo modo, han deseado que todos ellos puedan entonar el "alirón que tantas veces, a buen seguro, han cantado ellas y ellos al celebrar alguno de los veinticuatro títulos conseguidos hasta la fecha por el Athletic Club en sus 123 años de historia".