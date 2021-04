Abogacía considera "incomprensible e injustificable" la suspensión de la vacunación al turno de oficio en el País Vasco

El Gobierno Vasco anunció la inmunización como grupo preferente y "solo dos días más tarde ha cambiado radicalmente de criterio", denuncia

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española considera "incomprensible e injustificable" que el Gobierno Vasco haya dado "marcha atrás" a la decisión de incorporar al turno de oficio como grupo de vacunación preferente a los abogados del Turno de oficio.

En un comunicado, ha señalado que, "reconociendo el papel que como colectivo de trabajadores esenciales la abogacía de oficio ha desempeñado a lo largo de los últimos 14 meses", el Ejecutivo vasco anunció a principios de esta semana a los Colegios de la Abogacía de esta comunidad su consideración como grupo de vacunación preferente.

Según ha explicado, los colegios ya habían elaborado los listados de quienes en las próximas semanas y meses estarán de guardia en el turno de oficio y, por tanto, debían recibir la vacuna en el mes de mayo, cuando "ayer les fue comunicada la noticia de que el Servicio Vasco de Salud no les vacunará como colectivo preferente".

De esta forma, ha denunciado, el Gobierno Vasco "no solo ha faltado a su compromiso, sino que ha incurrido en la grave irresponsabilidad de generar una expectativa entre miles de profesionales que se ha frustrado a las pocas horas".

No obstante, ha asegurado que "el cambio de criterio de las autoridades sanitarias de esta comunidad no altera en absoluto el parecer del Consejo General de la Abogacía". Así, los órganos rectores de la Abogacía Española se reafirman en su posición de que, "si el Gobierno incorporó al turno de oficio como colectivo esencial en las semanas más complicadas de la pandemia, no tiene sentido que 14 meses después sean descartados como colectivo de vacunación preferente".

"Máxime en el momento en que han sido vacunada una amplia mayoría de ciudadanos mayores de 70 años y más de la mitad de quienes han cumplido 60 años. Y cuando, además, la ministra de Sanidad ha anunciado la llegada de más de 12 millones de viales en los próximos dos meses", ha subrayado.

El Consejo comparte, por tanto, "la indignación que recorre hoy los Colegios de la Abogacía vascos, donde no se entiende un gesto que despertó entusiasmo y que se ha frustrado en menos de 48 horas, sin ofrecer a cambio una explicación aceptable".