Aburto dice que si Athletic gana la Copa habrá "un recibimiento íntimo que no genere mínimo riesgo para la salud"

El alcalde asegura que se utilizará "la firmeza" de la Policía Municipal para que las normas se cumplan "en todos y cada uno de los momentos"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que, en caso de que el Athletic gane la Copa contra la Real Sociedad el próximo 3 de abril, se hará un acto de recibimiento "íntimo" que "no genere el más mínimo riesgo para la salud", y ha señalado que, "como no puede ser de otra manera", se utilizará "la firmeza" de la Policía Municipal para que las normas anto covid "se cumplan en todos y cada uno de los momentos".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aburto ha recordado que él no asistirá a la final del 3 de abril en Sevilla porque la afición del Athletic no va a poder acudir, por lo cual considera que el alcalde "debe tener, en este caso, el mismo comportamiento que la afición".

"Hay un cierre perimetral de la Comunidad, no sabemos que decisión va a tomar la Federación Española de Fútbol, pero, en todo caso, no vamos a poder salir de la comunidad, con lo cual el alcalde verá el partido en casa, disfrutando de ese emocionante e ilusionante partido", ha insistido, para añadir que esperará en el Ayuntamiento a que los jugadores de equipo rojiblanco vayan con la Copa, y se les pueda hacer un acto de recibimiento "íntimo", como se hizo con la Supercopa, porque "no es momento para grandes eventos".

Tras señalar que no parece que ningún representante institucional vaya a acudir a la final de Sevilla que disputarán el 3 de abril la Real Sociedad y el Athletic, Aburto ha afirmado que, "en perfecta comunión" con el euipo bilbaíno, abordarán "una actuación que, en todo caso, no genere el más mínimo riesgo para la salud".

En relación a las aglomeraciones que se vieron en el recibimiento por la Supercopa, Aburto ha explicado que, en ese caso, lo que ocurrió es que el Athletic "se demoró mucho en su llegada y eso produjo que cada vez iba habiendo algunas cuantas personas más".

No obstante, ha insistido en que, el caso de que el Athletic gane la final de Copa contra la Real Sociedad, la forma de actuar en el recibimiento por parte del Ayuntamiento va a ser "absolutamente correcta, responsable y comprometida con la situación de salud que estamos viviendo".

En cuanto a la final del 17 de abril que jugarán Athletic y Barcelona C.F, también en Sevilla, Aburto ha dicho que no se sabe en qué circunstancias se va a desarrollar esa final. "Si estamos en las mismas circunstancias, será exactamente igual", ha manifestado con "enorme dolor", porque, según ha señalado, "todos sabemos lo bonito que sería ir a Sevilla y disfrutar de un gran ambiente de una final de Copa, histórica la del 3 de abril entre dos equipos vascos".

PRONÓSTICO

En cuanto a su 'porra' para las finales de Copa, Aburto ha dicho, "con el máximo respeto como no puede ser de otra manera a la Real Sociedad, que está haciendo una gran temporada, y al Barcelona, que aunque le hemos ganado en la Supercopa, está culminando esta temporada jugando francamente bien", que el Athletic "tiene opciones para ganar las dos finales, sin ninguna duda" y "puede ser el colofón para una gran temporada del Athletic".

"Confío en que podamos ganar las dos finales", ha manifestado, para reconocer que le preocupa lo que pueda pasar la noche de las finales en caso de que el Athletic las gane. "Llevamos un año preocupándonos los 365 días ante una situación de gran incertidumbre y también en este caso nos va a preocupar lo que pueda ocurrir", ha manifestado.

En cualquier caso, Aburto quiere tener "una gran confianza en la ciudadanía", que "ha demostrado que sabe comportarse" y que, además, "nos está pidiendo que seamos incluso más restrictivos de lo que lo estamos siendo".

En ese sentido, ha asegurado que utilizarán, "como no puede ser de otra manera, la firmeza de la Policía Municipal para que las normas se cumplan en todos y cada uno de los momentos".

Aburto ha destacado que Bilbao tiene "más Policía Municipal cada año" gracias al Pacto de Seguridad y ha remarcado que la seguridad es "una medida básica para el desarrollo de la vida en un ciudad", por lo que, de cara a posibles celebraciones si el Athletic resulta ganador de la Copa, intentarán disponer "del máximo numero de efectivos para que la ciudadanía pueda estar tranquila".