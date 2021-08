Aburto pide a los bilbaínos responsabilidad e insiste en que "no hay Aste Nagusia ni nada alternativo que le sustituya"

Afirma que quiere confiar "plenamente" en los bilbaínos, aunque reconoce que se tomarán "medidas" para que no se produzcan incidentes

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha pedido a los bilbaínos "responsabilidad" y ha insistido en que este año tampoco habrá Aste Nagusia "ni nada alternativo que le sustituya". De este modo, y tras afirmar que quiere confiar "plenamente" en los bilbaínos, ha reconocido que se tomarán "medidas" para que no se produzcan incidentes.

El primer edil ha acudido este domingo hasta la Basílica de Begoña, con motivo de la celebración del Día de la Amatxu, donde ha recordado que se trata de una tradición "muy vizcaína, muy nuestra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Aburto ha relatado que ha pedido a la Virgen por todas las personas fallecidas con motivo de la pandemia de la covid-19, así como por los enfermos y hospitalizados, jóvenes y personas mayores que viven la actual situación "con tanta dificultad".

Asimismo, el alcalde se ha acordado de aquellos sectores económicos, como la hostelería, el comercio o la cultura, que están "pasándolo muy mal", junto a las personas vulnerables.

"La segunda de mis peticiones ha tenido que ver con recuperar la ilusión y la esperanza para superar la pandemia, pero para eso es absolutamente necesario la responsabilidad y el compromiso", ha asegurado. En este sentido, ha advertido que todo el mundo tiene "responsabilidad" y debe por ello asumirla.

Por otro lado, Aburto ha recordado que el pasado año se tenía el convencimiento que la Aste Nagusia de 2021 sería de "disfrute y alegría", como en el pasado, pero ha lamentado que, sin embargo, la situación "nos ha vuelto a superar".

"Pido para que la semana del 21 al 29 de agosto reine la normalidad en nuestras calles, la responsabilidad y el respeto. Quiero confiar plenamente en los bilbaínos. El año pasado fuimos un modelo de cómo actuar y por eso quiero que reine el comportamiento cívico y solidario", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que "viendo lo que ocurre en otros lugares, se tomarán medidas" para evitar aglomeraciones o incidentes.

Asimismo, ha reiterado el mensaje que ya ha trasladado en las últimas semanas respecto a que este año "no hay Aste Nagusia ni nada alternativo que le sustituya". "Responsabilidad, prudencia y precaución", ha insistido.

Por ello, Aburto ha rechazado que se hable de fines de semana de 'no fiestas', ya que "no hay fiestas". "No hay nada alternativo. Todo lo demás sobra y está de más", ha expresado, para confiar en que llegue cuanto antes "la salud para la economía, y se pueda recuperar el empleo y el crecimiento".