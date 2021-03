Podemos afirma "no es momento de enfrentar y hacer daño al Gobierno Vasco", pero hará oposición "firme"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha afirmado este viernes que "no es momento de enfrentar y hacer daño al Gobierno Vasco y al Lehendakari" en esta "difícil" situación de crisis sanitaria, económica y social, pero ha asegurado que harán una oposición "firme" en defensa del fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado, tras la reunión que mantuvo el pasado miércoles Elkarrekin Podemos-IU con Iñigo Urkullu, que a estos encuentros hay que ir "con espíritu constructivo, más en una situación de grave pandemia y crisis".

"No hay que ir a confrontar, sino a intentar impulsar esos espacios para podernos entender y para sacar adelante las medidas que, desde Elkarrekin Podemos, creemos que son las que responden a las necesidades que tiene la sociedad vasca", ha apuntado.

Tras recordar que el grupo de izquierdas ha planteado una serie de iniciativas, ha afirmado que han exigido a Iñigo Urkullu "que escuche" y se haga trabajo común sobre esas medidas "necesarias" para hacer frente a la actual situación.

"Es verdad que también hay un reproche al Lehendakari en el sentido de que no ha puesto encima de la mesa el escuchar y asumir algunas de las exigencias, que no solo responde a lo que piensa Elkarrekin Podemos, sino a la mayoría de la sociedad vasca, es decir, al sentido común", ha añadido.

A su juicio, en estos momentos, las posturas no están más cercanas a un entendimiento que hace un año. "Estamos igual. Nosotros no vamos a dejar de intentar colaborar y aportar. Creo que no es momento de enfrentar y de hacer daño al Gobierno y al Lehendakari, porque tienen la responsabilidad de sacar adelante a la sociedad vasca en el momento tan difícil en el que estamos, pero, por otro lado, ejercemos una oposición muy firme", ha manifestado.

Por ello, ha explicado que seguirán defendiendo "la necesidad de pensar, sobre todo, en cómo fortalecer los servicios públicos y esenciales" que Iñigo Urkullu "mira de reojo".

"Le hemos pedido muchas veces que mire a la gente que sale a la calle porque no sale a la calle porque sí, sino porque los médicos, enfermeras, andereños, etc, necesitan tener las condiciones adecuadas para prestar un servicio público de calidad", ha subrayado. En este sentido, ha asegurado que darán "mucho la tabarra" para que se avance en este sentido.