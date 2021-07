Alcalde de Ermua pide "inocular de respeto y tolerancia al mundo entero" para conseguir "una paz duradera y verdadera"

El Ayuntamiento celebra un homenaje en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo, los dos vecinos de Ermua asesinados por ETA

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha pedido este martes, en el acto institucional en homenaje a Sotero Mazo Figueras y Miguel Ángel Blanco Garrido, los dos vecinos del municipio vizcaíno asesinados por ETA hace ya más de dos décadas, "inocular de respeto y tolerancia al mundo entero" como "solución a la convivencia entre distintos" porque "solo así conseguiremos una paz duradera y verdadera".

El monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo ha acogido el homenaje, al que han asistido corporativos municipales de todos los grupos políticos, salvo el Partido Popular, familiares de Sotero Mazo, el subdelegado del Gobierno en Euskadi, Vicente Reyes, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, la directora de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Monika Hernando, y la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro. Una ofrenda floral en homenaje a las dos víctimas ermuarras ha cerrado el acto.

Este pasado sábado 10 de julio se cumplían 24 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal popular del Ayuntamiento de Ermua, y casi 41 desde el tiroteo que acabó con la vida del peluquero ermuarra Sotero Mazo.

En su intervención, el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha dicho que ETA asesinó a "dos personas sencillas, con orígenes humildes, cántabros y gallegos, que vienen a definir lo que es Ermua, pluralidad, diversidad y multiculturalidad".

Abascal ha subrayado que ETA "se saltó el derecho más básico y fundamental sin el que no existe ningún otro derecho, que es el derecho a la vida". "ETA asesinó a Sotero Mazo y Miguel Angel Blanco, pero no consiguieron doblegarnos ni arrebatarnos nuestra dignidad y libertad", ha añadido, para advertir que "detrás de estos asesinatos no estaba solo dejar sin vida a Miguel Ángel y a Sotero", sino que se trataba de "imponernos, con las armas, el miedo y el terror, su visión totalitaria y excluyente del mundo".

Tras asegurar a las familias de Sotero Mazo y Miguel Ángel Blanco que "se acabaron los momentos de soledad y de estigmatización", el alcalde ha dicho que el Ayuntamiento de Ermua y su alcalde están "para cualquier cosa que necesitéis".

Por otro lado, Abascal ha denunciado que "todavía hoy, desgraciadamente, hay personas y colectivos que reivindican aquellos actos, que hacen homenajes y dan tratamiento de héroes a quienes no lo son, que califican de franquistas y antivascos a quienes defendemos la pluralidad y la diversidad, y lo consideramos como una auténtica riqueza porque es la esencia de la libertad de las personas y la convivencia entre distintos".

"Seguimos viviendo momentos especialmente difíciles, tiempo de mucho ruido, de exaltación de lo radical, de nacionalismo retrogrado, de los fascismos que en el pasado ya nos condujeron al mayor desastre humanitario de la historia que fue la segunda guerra mundial, fascismos que tratan de seducirnos con un lenguaje mentiroso cuando se habla del pueblo y del nosotros, donde parece que nos incluye a todos, pero que detrás del pueblo y ese nosotros solamente están ellos o los que piensan como esos", ha alertado.

En ese sentido, ha dicho que vivimos momentos en los que "no podemos permanecer en silencio" y ha añadido que es "el momento de convivir y construir entre todos a favor de nuestras generaciones venideras, mirando al futuro, pero sin olvidar el pasado, con memoria, con reconocimiento del daño causad para que la historia no se repita".

Abascal ha afirmado que vivimos momentos en los que tenemos que "poner en valor este precioso mundo de colores, frente a los que defienden el mundo en blanco y negro". Así, ha apostado por "poner en valor a quienes defienden la empatía para entender la diversidad y la diferencia frente a los autoritarios y excluyentes".

"Hoy podemos decir que este mundo consiguió un éxito científico sin precedentes, que es encontrar el antídoto contra el covid en un tiempo récord", ha señalado, para asegurar que "ahora necesitamos seguir investigando la vacuna que combata la intolerancia". Según ha dicho, "esa vacuna se llama respeto al distinto, al que no piensa como nosotros, al diferente, y está en todos y cada uno de nosotros cultivarla".

Por ello, Abascal ha pedido que "inoculemos de respeto y tolerancia al mundo entero como solución a la convivencia entre distintos" porque "solo así conseguiremos una paz duradera y verdadera".

ATENTADO CONTRA "LAS LIBERTADES DE EUSKADI"

Por su parte, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que "cuando ETA asesinó a Miguel Angel Blanco, además de atentar contra la vida de un concejal del PP, atentó contra la vida, los derechos y las libertades de todaEuskadi".

Artolazabal ha calificado de "injusto" el asesinato del edil popular y ha declarado que "queremos un futuro con memoria al servicio de la verdad, una memoria al servicio de la convivencia".

En este sentido, Artolazabal ha anunciado que su departamento, a través de Gogora, está trabajando con el Ayuntamiento de Ermua para organizar el próximo año una conmemoración especial al cumplirse 25 años del asesinato del edil popular.