AMPA Cervantes reclama a Abaunza que pida un nuevo informe de Salud para garantizar la salud escolar en el derribo BAM

Remite una carta al edil, al que le solicita que "actúe" porque el actual informe de Salud está "basado en información obsoleta"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

La AMPA del Colegio Cervantes ha remitido una carta al concejal del área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, para que solicite al área de Salud y Consumo del Consistorio un nuevo informe sobre el derribo de la antigua Escuela de Magisterio (BAM) para "poder garantizar la salud de la comunidad escolar en la actual situación de pandemia", ya que considera que el actual está "basado en información obsoleta".

En un comunicado, la AMPA ha explicado que el pasado 23 de abril mantuvieron una reunión con los concejales de Salud y Consumo, Yolanda Díez, y de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, para hablar de las condiciones para el derribo de la BAM, situada junto a la escuela, y cuya licencia de demolición ha sido aprobada por el Consistorio "sin tener en cuenta los escritos presentados por esta asociación".

Según han precisado, en esa reunión trasladaron a los ediles que el informe de febrero de 2021 del área de Salud está basado en "información obsoleta" y es necesaria "una actualización", pero su respuesta fue que "no habrá nuevos informes, a no ser que se reclame desde el área de licencias de obras".

A su juicio, en estos momentos no se están tomando las medidas necesarias para "defender realmente la salud de la comunidad escolar" durante el derribo de la BAM previsto para este verano, ya que la propuesta de parar las obras diez minutos cada hora "es insuficiente para garantizar la ventilación continua de las aulas que se precisa en estos tiempos de pandemia".

Además, en la carta a Abaunza le recuerdan que ese planteamiento de ventilar diez minutos cada hora es "incompatible" con las medidas establecidas en el Plan de contingencia del CEIP Cervantes, medidas de organización e indicaciones para las familias en el inicio de curso ante la Covid-19, que hace mención a la necesidad de "mantener la ventilación de forma continua con apertura parcial, no ventilar sólo entre clases y que la mejor opción es la ventilación cruzada y distribuida".

AMPA Cervantes ha explicado que en el informe de Salud de febrero se cita el Protocolo General de Actuación en los centros educativos frente al coronavirus del Departamento de Educación, que, "en ningún caso, avala la ventilación de 10 minutos por hora".

Además, ha señalado que también se alude a las Medidas de prevención de riesgos laborales ante el riesgo de exposición al Covid-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación "que no han sido revisadas desde que se publicaron en julio de 2020, una información a todas luces obsoleta".

En la misiva, le recuerdan a Abaunza que la última guía publicada por el Gobierno Vasco para reducir el riesgo de transmisión por aerosoles en centros educativos de enero de 2021, indica que "la mejor opción es la ventilación cruzada y distribuida, algo que no se ha tenido en cuenta en los informes". "Junto a todo ello, no se puede obviar la opinión de destacados miembros de la comunidad científica que, en una carta de apoyo a nuestra AMPA, han advertido de que no garantizar una ventilación constante puede multiplicar el riesgo de contagio", ha agregado.

Por último, tras recordar que, tanto la AMPA como Abando Habitable presentarán recursos de reposición contra la aprobación de la licencia de demolición, ha solicitado a Abaunza "que actúe" y pida un nuevo informe al área de Salud y Consumo en base a esta nueva información disponible.