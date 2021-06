Arranca el juicio contra empleados de la Diputación de Bizkaia por retirar la custodia de una menor a una madre

A su llegada a los juzgados la madre pide que se haga justicia y la Diputación dice que su objetivo es "buscar lo mejor para cada niño"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia celebra desde este lunes el inicio del juicio contra cuatro empleados de la Diputación vizcaína por haber retirado la custodia de una menor de edad a una madre en 2017.

La vista oral se prolongará durante los próximos martes y miércoles, y los imputados --entre los que se encuentran el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y tres funcionarios-- están acusados de haber cometido presuntamente delitos prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas, por los que se piden penas de hasta 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación.

El caso arrancó en el año 2017, cuando Irune Costumero, madre de la menor de edad, denunció a cuatro funcionarios forales después de que le quitaran la custodia de su hija argumentando que la menor padecía síndrome de alienación parental.

A su llegada a los juzgados esta mañana, Costumero ha sido recibida entre aplausos por varias decenas de personas que, convocadas por el Movimiento Feminista de Arratia, se han manifestado para trasladarle su apoyo. Entre gritos a favor de la vuelta de la menor "a casa", los participantes portaban también carteles en los que se podía leer "Yo también soy Costumero".

En declaraciones a los medios de comunicación, la madre de la menor ha afirmado estar "nerviosa" por el inicio del juicio, y ha confiado en que se haga justicia. "Que se haga justicia y que mi hija vuelva a casa porque no me la tenían que haber arrancado. Que esto pare de una vez y que su señoría me oiga porque soy la voz de mi hija. Ya va siendo hora, son cuatro años de espera", ha indicado.

DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Desde la Diputación de Bizkaia, la directora de Infancia, Maite Iturrate, ha mostrado, por su parte, respeto "absoluto" a las decisiones judiciales y a la justicia.

Según ha detallado, el servicio de infancia de la Diputación de Bizkaia tiene "como labor principal proteger a menores en situación de desprotección grave y desamparo", y ha defendido que se basan siempre "en criterios técnicos y teniendo como principio la normativa vigente".

"Nuestro objetivo es cuidar a estos menores y siempre lo hacemos con la máxima del interés superior del menor. Adoptamos anualmente miles de resoluciones en este aspecto y siempre lo hacemos con el único objetivo de buscar lo mejor para cada niño y adolescente", ha afirmado.