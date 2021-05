Arranca el Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival, con "la mejor selección internacional de films" hasta el 23 de mayo

Los cortos 'Vergüenza', 'Life of Kai' y 'Roka Puta', así como el largometraje 'Big vs Small' inauguran la primera sesión en el Euskalduna

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El certamen Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival ha arrancado este miércoles en Bilbao, con "la mejor selección de films" dedicados al surf, que se proyectarán en la capital vizcaína hasta el 23 de mayo. Durante la sesión inaugural, celebrada en el Palacio Euskalduna, se han proyectado los cortos 'Vergüenza', 'Life of Kai' y 'Roka Puta', así como el largometraje 'Big vs Small'.

Está previsto que en esta segunda edición asistan a la capital vizcaína los protagonistas y directores de ocho filmes a concurso. A partir de este jueves y hasta su clausura, el domingo, el festival continuará en Itsasmuseum.

'Life of Kai', de los estadounidensed Samuel French y Justin Mitchell, rodada en 2020, "se adentra en la vida del surfista hawaiano de olas grandes Kai Lenny mientras viaja por el mundo", mientras 'Vergüenza', también de 2020, de los vascos Garazi Sanchez e Iker Elorrieta, muestra "el impacto del actual estilo de vida sobre el medio ambiente y los océanos".

'Roka Puta', del vasco Javi Goya, "descubre una excelente big wave (ola grande) local, con mucha fuerza", que alcanza los cinco metros y está situada en la carretera que une Getaria y Zumaia.

La sesión inaugural ha cocluido con la proyección del largometraje 'Big vs Small' (Minna Dufton, Finlandia, 2020), "una historia de superación sobre la surfista de olas grandes Joana Andrade", que ha estado presentes en la apertura del certamen.

En la primera jornada, han estado presentes realizadores como Pierre Lapeyrade, director de Bizi Belharra (surf 3D con gafas de realidad virtual, Francia); Caru Alvez de Souza, directora de My name is Baghdad (Brasil); Iballa Moreno y su equipo, con Iballa, Corazón de escamas (Canarias); el equipo de Almo Film (Damien Castera y Artur Bourbon), con Water get no enemy (Liberia-Francia); Miguel Vivó ("Siete vidas"), protagonista de Vivó; e Isio Noya, director de Baleak, la vida sin limitaciones y Tren de Borrascas. Está previsto que, Courage Adams presente su película Encouraged este sábado, a las 12.00 horas.

LA MEJOR SELECCIÓN

El festival mostrará la mejor selección de cine de surf del mundo a través de 42 cortos y largometrajes de 19 países, nueves de ellas producciones vascas.

Entre las proyecciones que se llevarán a cabo en Itsasmuseum del 20 al 23 de mayo destacan, el viernes, el estreno europeo de Frontera azul (de Jorge Carmona y Tito Köser, Perú, 2018); el sábado, Enfer& Paradise (Antoine Chicoye, Michael Darrigade y Alex Lesbats, Francia, 2020), que ya acumula tres premios..

Ese mismo sábado se proyectará My name is Baghdad (Caru Alvez de Souza, Brazil, 2020), que ha recibido una nominación especial en la Berlinale, el sábado y con la presencia de su directora); e Iballa, corazón de escamas, el jueves.

Entre la oferta de esta edición, que incluye cintas de variadas temáticas, destacan las de acción y aventura (Risk vs reward, And Two if by the Sea, Nomad, Life of Kai, Roka Puta, Ultrainer'Menorca), conciencia medioambiental (Vergüenza, Circle of the Sun, Conoce a la bestia, Fall from Paradise, Rema por tu planeta), superación y empoderamiento femenino (Water Get No Enemy, Vivó, Fear as a Tool, One Winter Story, Big vs Small, Enfer and Paradise, Frontera azul, My name is Baghdad), o creatividad e innovación (Black Moon, Ephimeral, Flow State).

A la inauguración han asistido la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, junto a Jose Angel Delgado (LKBSFF), Jose Ramón Taranco, jefe territorial de Patrocinios y Acción social de Laboral Kutxa, Jon Ruigómez, director general de Itsasmuseum, y Txus Delgado (LKBSFF).

El jurado, también presente en la inauguración, está integrado por personas relacionadas con el mundo del surf y el audiovisual como Ana Urrutia, Aritz Albaizar, Patricia Sánchez y Txus Delgado, quienes entregarán el domingo los premios al Mejor Film, Mejor Cortometraje, Mejor Film local, Mejor Film Action Sports, Premio del Público y Premio del Jurado.

Las películas se podrán ver presencialmente o a través de Filmin al precio de cinco euros por sesión (8,5 euros en la inauguración). En cada sesión se proyectarán varias películas.