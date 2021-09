El Arriaga ofrecerá de noviembre a marzo un espectáculo sobre Shakespeare, danza, conciertos o shows internacionales

Pasarán por el teatro obras como "23F, Anatomía de un instante" o "Luces de Bohemia", así como Lucía Lacarra o Ismael Serrano

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El Teatro Arriaga de Bilbao producirá y llevará a escena en febrero de 2022 un espectáculo sobre las tragedias históricas de Shakespeare, de la mano del propio director artístico del recinto, Calixto Bieito, y ofrecerá también de noviembre a marzo estrenos de compañías vascas, lo mejor del teatro español, danza, conciertos, o espectáculos internacionales.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el propio Calixto Bieito han comparecido este miércoles para dar a conocer el grueso de la presente temporada 2021-2022, cuyas entradas saldrán a la venta el jueves 30 de septiembre.

El regidor municipal ha asegurado que el Arriaga es "un teatro vivo, dinámico, creativo, plural, moderno, exigente, con carácter local e internacional" y ha destacado que la "apuesta por la cantera", así como "el impulso a la escena local y el euskera", son un compromiso tanto de Calixto como de él mismo.

Por su parte, Bieito se ha mostrado "orgulloso" de encabezar un proyecto como el del Teatro Arriaga, "especialmente en este tiempo histórico que estamos viviendo, en el que la cultura, la creatividad y la necesidad de expresarse artísticamente son tan necesarias".

En su labor de producción propia es donde se incluye el proyecto teatral dirigido por el propio Calixto Bieito, que pondrá sobre el escenario las tragedias históricas de William Shakespeare. La obra, titulada "Erresuma/Kigdom/Reino", se estrenará tanto en euskera, del 10 al 13 de febrero de 2022, como en castellano, del 17 al 27 de febrero.

BERNARDO ATXAGA

El espectáculo toma como referencia los dramas históricos de Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III y en su versión en euskera, el escritor Bernardo Atxaga se ha encargado de la adaptación poética de la traducción al euskera.

Antes, el 22 de diciembre de este 2021, el propio Calixto Bieito dirigirá el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, mientras que también firmado por Calixto Bieito, el 19 de marzo de 2022, se ofrecerá el espectáculo "Luis Mariano. Sin fronteras. Canciones e imágenes para el reencuentro", centrado en el tenor nacido en Irún.

El Arriaga seguirá participando, bien como colaborador o como coproductor en otros proyectos teatrales como "Luces de Bohemia", que dirigirá Ramón Barea el 17 y el 18 de diciembre); "La Tarara", de la compañía Hika Teatroa (27 de enero en euskera, 28 y 29 en castellano o la propuesta titulada "La cazadora de mitos", un espectáculo que fusiona teatro, cine, música y animación y que se estrenará en el teatro Arriaga los días 30 y 31 de marzo de 2022.

En el marco del ciclo "BJC Arriagan", organizado por Bilbaina Jazz Club, se ofrecerán los conciertos de Black Art Jazz Collective (16 de noviembre) o Marcos Varela (14 de diciembre); o en el ciclo de Opera Txiki de ABAO, que sumará los títulos "Guillermo Tell" (del 3 al 5 de enero de 2022) y "Bost axola bemola" (del 12 al 14 de marzo) a la programación.

Junto con las producciones propias del Arriaga, se pondrán sobre el escenario "Altsasu", a finales de octubre tanto en euskera como en castellano, así como el estreno los días 10 y 11 de noviembre, también en ambos idiomas, de "Fake, begiari tranpa edo trampantojo", así como los nuevos trabajos de compañías como Tanttaka, Hika Teatroa y Tartean Teatroa.

MARIE DE JONGH

La cartelera del teatro bilbaíno también incluye otras propuestas teatrales facturadas en Euskadi, como el de la compañía Marie de Jongh, que presentará su primer espectáculo para adultos, de título "Ama" o de la obra "Winona & Grace", de la compañía Khea Ziater.

El día 4 de noviembre se ha programado también una función de "Yo soy el que soy", un espectáculo teatral basado en la autobiografía de Aaron Lee, con la participación del propio violinista.

Los días 5 y 6 de noviembre se podrá ver "23F, Anatomía de un instante", de Javier Cercas y Àlex Rigola, dirigida por el propio Rigola y en diciembre, "Luces de bohemia" y "Los pazos de Ulloa", de Emilia Pardo Bazán.

Además, el Teatro Arriaga ofrecerá, entre otras obras, la posibilidad de ver los dos espectáculos Shock: "Shock 1 El condor y el puma" y "Shock 2 La tormenta y la guerra".

CONCIERTOS

En el apartado de conciertos podrá disfrutarse, han indicado, de citas musicales líricas y/o clásicas destacadas, protagonizadas por artistas internacionales de primer nivel, como la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, que actuará el 1 de noviembre junto al pianista Craig Terry.

Estará también en concierto a la cantante israelí Noa, que actuará el 15 de noviembre, mientras que el 16 de diciembre lo hará el contratenor Philippe Jaroussky.

El 2 de diciembre, el Teatro Arriaga acogerá un concierto homenaje a Emilio Arrieta y el 29 de diciembre se presenta "Hurkus & Laika: bi istorio", un espectáculo familiar en euskera, a caballo entre el concierto y el cuentacuentos.

En el apartado musical destacan, entre otras actuaciones, la de Ismael Serrano el 18 de noviembre, Harlem Gospel Choir, el 6 de diciembre o Ruper Ordorika el 30 de diciembre.

DANZA

En materia de danza, el 3 de noviembre actuará la compañía Krego-Martín Danza con su espectáculo "Charadas", mientras que el domingo día 7 volverá al Arriaga Lucía Lacarra, acompañada por Mathew Golding, para presentar "In the still of the night", que combina la danza y la reflexión cinematográfica.

Además, será posible ver a formaciones que debido a las restricciones derivadas de la pandemia no pudieron en su momento preparar el espectáculo previsto, como es el caso de los Ballets Olaeta, que representarán el 13 de noviembre su nueva pieza "Suare" junto a otra clásica de su repertorio como es Ama Lurra.

Junto a ello, se han incrementado, gracias a la mejora epidemiológica, el número de compañías de danza internacionales en la programación. En el periodo navideño, del 26 al 28 de diciembre, destaca la presencia de la compañía Mayumana, que presentará su último trabajo, titulado "Currents", así como la nueva propuesta de la compañía canadiense Les 7 Doigts, que fusiona circo y danza y que se ofrecerá del 21 al 23 de enero.

El 2 marzo llegará el último trabajo de la coreógrafa vasca, Eva Guerrero, nominada a los premios MAX por Gorpuztu, y que presentará su espectáculo de danza tragicómico "LOF Ladies on Fight".

Las entradas saldrán a la venta al público a partir del jueves 30 de septiembre en los habituales canales de venta como son la web o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.